La última llamada de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén con su madre: "No me cuadraba nada"

Jaén sigue conmocionado después de que dos chicas de 15 y 16 años fueran halladas muertas en un parque de la ciudad este sábado. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de las dos menores y por el momento ha confirmado que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa.

Espejo Público ha hablado con la madre de una de las jóvenes fallecidas. No cree que las muertes respondan a un suicidio y pide que se espere a conocer el resultado de la investigación para saber la causa de estas muertes. "Vamos a llegar al fondo de las cosas", solicita. Pese a que algunos compañeros de las dos jóvenes aseguran que eran víctimas de bullying, esta madre mantiene que su hija no sufría ningún tipo de acoso por parte de sus compañeros.

"Al llamarla y ver que no contestaba al teléfono fuimos al parque a buscarlas"

Cuenta la madre que la noche del sábado habló con su hija en torno a las 21.00 horas. "Me dijo que hasta qué hora la dejaba y yo le dije que hasta las 22. Me dijo que a las 22 nos veíamos en casa y que había mucha gente en la zona paseando el perro". Le dijo que estaba en el 'parque de los patos' y la madre le pidió que tuviera cuidado, que era una zona muy solitaria.

Pasa el tiempo y en torno a las 22.10 horas le es imposible localizar a su hija. Pese a que el teléfono da señal, no responde a los mensajes ni contesta las llamadas. Se pone en contacto con los padres de la amiga de su hija y acuden al parque a buscarlas.

Cuenta que el parque estaba demasiado oscuro y en un primer momento miraron en todos los lugares pero no las vieron. "Alumbrábamos con la linterna del móvil pero no se veía nada. Llegamos a pensar que estaban escondidas". Llegó incluso a pensar que las menores podrían haber salido en autobús de la ciudad, pero no tenían dinero. "No me cuadraba nada", señala. El cuerpo sin vida de las niñas fue localizado por los padres de las menores. En ese momento, llamaron a la Policía y los paramédicos "pero ya era demasiado tarde".

Nada hacía sospechar a esta madre que su hija fuera víctima de acoso escolar, como ha establecido su entorno. "Mi hija era como una luz sonriente todo el tiempo. Nada me hacía pensar que tuviera problemas". "Me decía que estaba muy bien con sus compañeros", relata. Sí confirma que la amiga de su hija sufría problemas psicológicos y se encontraba en tratamiento. "A veces en medio de esta depresión no saben cómo tratarla", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.