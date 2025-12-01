El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén cree que fue un suicidio inducido: "Yo le quité la soga del cuello y sé lo que vi"

Espejo Público habla con Álex, el padre de una de las dos menores localizadas muertas en un parque en Jaén. "Puedo garantizar con mi vida que esto no ha sido un suicidio. Ni soñando. Lo han disfrazado de esa manera pero hay muchas incoherencias en todo esto. Mi hija jamás hubiera decidido esto porque era una niña feliz a la que no le faltaba nada, ni material ni espiritual", afirma.

Pese a que el entorno de las menores apunta a que ambas sufrían bullying en el instituto, la familia de las jóvenes lo niega. Este padre niega además que su hija fuera pareja de su otra amiga, tal y como ha trascendido en algunos círculos. "Ella tenía su novio y tenían los valores y la confianza para poder hablar de ese tema en casa", cuenta.

"No me puedo quitar de la cabeza cómo estaban colgadas las dos niñas"

Lamenta que esta realidad esté pasando a muchas familias y en muchos lugares y que incluso en su país, Colombia, también existen este tipo de problemas. Este padre no puede quitarse de la cabeza el momento en el que localizó a su hija sin vida junto a su amiga. "No me puedo quitar de la cabeza las imágenes de cómo están colgadas las dos niñas de una manera tan perfecta". Tras hallar a las menores muertas el shock no le dejaba pensar. "Tienes la esperanza de que quieres verla respirar pero cuando uno empieza a atar cabos y a observar hay incoherencias", señala.

No entiende por qué si su hija hubiera decidido suicidarse llevaba dos sogas listas. Se pregunta además en qué momento cortó la soga ¿Dónde está la tijera, el cuchillo...?. Él mismo descolgó a su hija del cuello y le quitó la soga. Lo hizo sin tener que subirse a ningún soporte. "Esto ya me está dando mucha información", señala.

"Si mi hija hubiera estado consciente en el momento que la colgaron en esa cuerda se habría podido agarrar de la rama perfectamente porque es igual de alta que yo. No se suicidó", insiste.

"Mi hija jamás hubiera pensado en suicidarse, estaba en el momento más feliz de su vida"

Salieron a buscar a su hija por el parque desde el primer momento en el que vieron que se estaba retrasando. "Mi niña jamás pensaría en suicidarse, estaba en su momento más feliz de la vida. Estaba estudiando estética aquí en Jaén. Su sueño era ser veterinaria, tener 4 hijos. Estaba muy feliz. Antes de salir había dejado los deberes hechos. No tenía ninguna razón para hacerlo", dice este padre.

El padre de la otra chica les ha enseñado un audio donde él le habla a su hija y este le envía un audio diciéndole que todo estaba bien, que acababa de comprar agua y unas chuches.

"Estoy segura de que había gente adulta manipulándola"

El padre cree que detrás de este suicidio hay un adulto que ha coaccionado a las menores. "Supuestamente hay muchos niños que se suicidan porque sufren depresión pero detrás de todo esto que cada uno saque sus conclusiones. Estoy segura de que hay gente adulta manipulándolas. Encuentran noblezas y carencias de afectos. Les manipularían a los niños para suicidarse".

Apunta este padre que si a su hija le hicieron bullying "eso jamás le afectó". "En el instituto anterior en el que estuvo se aisló un poco porque decía que allí los niños no hablaban de nada bueno En el instituto actual nunca sufrió un tema de bullying y se pudo integrar", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.