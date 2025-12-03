Para 4 personas
Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"
Te sorprenderá lo fácil que es elaborar este fabuloso potaje de alubias blancas con cuello de cordero. En solo 25 minutos tienes listo esta plato único y exageradamente barato.
El cuello y la falda son las partes más económicas de cordero, pero resultan perfectas para guisos, fondos y para elaborar un rico arroz.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de alubias blancas (remojadas de víspera)
- 2 cuellos de cordero (troceados)
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 75 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón
- Perejil
Elaboración
Retira el exceso de grasa de los trozos de los cuellos de cordero. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien. Vierte el vino blanco y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.
Pela la cebolla y la zanahoria, y córtalas por la mitad. Retira el tallo y las semillas de pimiento, y córtalo en 3 trozos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) y córtalo en 3. Pela los ajos.
Introduce todas las hortalizas en una red de cocina y métela en la olla.
Escurre las alubias y agrégalas. Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla. Cocina las alubias durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Retira las hortalizas, introdúcelas en un vaso batidor, viérteles un cazo de la cocción de las alubias y tritúralas con una batidora eléctrica. Agrega el puré a la olla y remuévela hasta que los ingredientes se integren.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Apártala del fuego, agrega el pimentón y mezcla bien. Vierte el refrito de pimentón sobre las alubias y remueve la olla hasta que se integre.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
