Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

El cuello y la falda son las partes más económicas de cordero, pero resultan perfectas para guisos, fondos y para elaborar un rico arroz.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de alubias blancas (remojadas de víspera)

2 cuellos de cordero (troceados)

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

75 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimentón

Perejil

Ingredientes Potaje de alubias blancas con cuello de cordero | antena3.com

Elaboración

Retira el exceso de grasa de los trozos de los cuellos de cordero. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien. Vierte el vino blanco y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.

Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien | antena3.com

Pela la cebolla y la zanahoria, y córtalas por la mitad. Retira el tallo y las semillas de pimiento, y córtalo en 3 trozos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) y córtalo en 3. Pela los ajos.

Introduce todas las hortalizas en una red de cocina y métela en la olla.

Escurre las alubias y agrégalas. Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla. Cocina las alubias durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla | antena3.com

Retira las hortalizas, introdúcelas en un vaso batidor, viérteles un cazo de la cocción de las alubias y tritúralas con una batidora eléctrica. Agrega el puré a la olla y remuévela hasta que los ingredientes se integren.

Tritura las verduras con una batidora eléctrica | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Apártala del fuego, agrega el pimentón y mezcla bien. Vierte el refrito de pimentón sobre las alubias y remueve la olla hasta que se integre.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.