Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Te sorprenderá lo fácil que es elaborar este fabuloso potaje de alubias blancas con cuello de cordero. En solo 25 minutos tienes listo esta plato único y exageradamente barato.

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Publicidad

El cuello y la falda son las partes más económicas de cordero, pero resultan perfectas para guisos, fondos y para elaborar un rico arroz.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de alubias blancas (remojadas de víspera)
  • 2 cuellos de cordero (troceados)
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 75 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Potaje de alubias blancas con cuello de cordero
Ingredientes Potaje de alubias blancas con cuello de cordero | antena3.com

Elaboración

Retira el exceso de grasa de los trozos de los cuellos de cordero. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la olla rápida. Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien. Vierte el vino blanco y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.

Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien
Introduce los trozos de cordero, sazónalos y dóralos bien | antena3.com

Pela la cebolla y la zanahoria, y córtalas por la mitad. Retira el tallo y las semillas de pimiento, y córtalo en 3 trozos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) y córtalo en 3. Pela los ajos.

Introduce todas las hortalizas en una red de cocina y métela en la olla.

Escurre las alubias y agrégalas. Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla. Cocina las alubias durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla
Cubre todo con agua, pon a punto de sal y cierra la olla | antena3.com

Retira las hortalizas, introdúcelas en un vaso batidor, viérteles un cazo de la cocción de las alubias y tritúralas con una batidora eléctrica. Agrega el puré a la olla y remuévela hasta que los ingredientes se integren.

Tritura las verduras con una batidora eléctrica
Tritura las verduras con una batidora eléctrica | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén pequeña. Apártala del fuego, agrega el pimentón y mezcla bien. Vierte el refrito de pimentón sobre las alubias y remueve la olla hasta que se integre.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Potaje de alubias blancas con cuello de cordero, de Arguiñano: "Lo prometido es deuda, un platazo en 25 minutos"

Despedida por llegar pronto

Despedida por causa justificada por llegar temprano al trabajo: "Eso lo he hecho yo veinte años aquí"

Cara a cara vivienda, Jon Goitia, Lara Hernández

La denuncia del gran tenedor Jon Goitia en el debate de Vivienda: "El 50% de los inquilinos se convierten en inquiokupas"

Antena 3, Varsavsky
Varsavsky

Los Varsavsky estallan: "Sánchez ya solo une a España en el espanto"

La portavoz de Junts.
PSOE-JUNTS

Míriam Nogueras insiste en que la relación con el Gobierno "sigue rota" pese a los gestos de Sánchez

Miriam Nogueras en Espejo Público.
Junts per Catalunya

La anécdota de Miriam Nogueras en la rueda de prensa de Junts con la supuesta llamada de Pedro Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso explica la anécdota que se vivió en la rueda de prensa en la que una llamada de teléfono hizo pensar que Pedro Sánchez se quería poner en contacto con ella.

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

El punto que Bertín Osborne no acepta de su acuerdo con Gabriela Guillén: "Ella quiere un régimen de visitas en el que siempre esté"

Continúa la guerra entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Esta vez, parece que el cantante no está de acuerdo con uno de los puntos de su acuerdo por la manutención de su hijo que nos adelanta Paloma García-Pelayo.

Malú y Pablo López

Consigue un autógrafo exclusivo de tu coach favorito de La Voz 2025

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Ana Morgade, Pablo Carbonell y Adriana Abenia serán los ilustres invitados de esta noche en El 1%

Toni Bolaños en Espejo Público.

Toni Bolaño: "No me extraña que Pedro Sánchez no conociera la vida de Ábalos porque es un tipo muy despegado"

Publicidad