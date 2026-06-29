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'Caso Begoña Gómez'

El veredicto de Nicolás Redondo sobre Pedro Sánchez y su mujer: "Son personas muy tiradas para adelante sin capacidad de autocontrol"

Nicolás Redondo analiza las novedades sobre el 'caso Begoña Gómez' que aporta el último informe de la UCO. Sobre los correos entre Gómez y el empresario Barrabés le llama la atención el desahogo con el qué la mujer del presidente avaló algunas de las propuestas de este empresario.

Nicolás Redondo, sobre Pedro Sánchez.

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Laura Simón
Laura Simón
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La empresa de Juan Carlos Barrabés, imputado en el 'caso Begoña Gómez', tuvo unas adjudicaciones basadas en criterios sujetos a "una decisiva arbitrariedad". Así consta en un informe que la UCO envió a la Fiscalía Europea en el que se incluyen los mensajes que se intercambiaron los funcionarios a la hora de valorar las ofertas para las adjudicaciones públicas.

Lo reflejan varios correos internos entre los responsables de evaluar las distintas ofertas de tres expedientes adjudicados al empresario que había ayudado a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la Complutense. A dos de esos expedientes, que se tramitaron de forma paralela en Red.es, Barrabés había aportado las cartas de la esposa de Pedro Sánchez.

"Llama la atención el desahogo con el que la mujer de Sánchez avaló algunas propuestas de Barrabés"

Al exsecretario general del PSOE en Euskadi Nicolás Redondo le llama la atención "el desahogo con el qué la mujer del presidente avaló algunas de las propuestas de Barrabés". Añade que "la sensación que da es abrumadora". Jurídicamente el socialista no sabe donde llegará el procedimiento pero "viendo todo esto" tiene la sensación de que el presidente del Gobierno y su mujer son "unas personas desahogadas".

Sobre el líder del Ejecutivo y su esposa mantiene que llegaron a la presidencia del Gobierno y "no percibieron los límites legales, ni éticos ni estéticos que supone estar en Moncloa". "Veo un desahogo de personas muy tiradas para adelante sin ninguna capacidad de autocontrol".

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