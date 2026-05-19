Los juristas responden ante las insinuaciones de 'lawfare' del PSOE: "Hay que respetar al Poder Judicial"

Este martes ha estado marcado por la sorpresa de algunos miembros del PSOE ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Algunos incluso han confesado estar "en shock" o haberse "quedado de piedra". Otros, sin embargo, han salido inmediatamente en su defensa. Piden respeto a la presunción de inocencia e incluso consideran que está siendo víctima de 'lawfare', poniendo en duda la objetividad de la Justicia con Zapatero.

En Moncloa defienden a Zapatero y piden tranquilidad y confianza en la Justicia, aunque otras voces socialistas insinúan que todo esto forma parte de una campaña contra el Gobierno de Sánchez o de una inquina de la derecha y la ultraderecha por la actuación de Zapatero y los avances sociales durante sus años del Gobierno. Destacan que, con las informaciones que se conocen sobre Mariano Rajoy o José María Aznar con el 'caso Kitchen', la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas , "resulta curioso que el único presidente imputado sea Zapatero".

"Un grave atentado para la separación de poderes y para la independencia judicial"

Acusan al PP y a los jueces de ir de la mano, algo que no ha sido bien recibido por los magistrados. Alejandro Martínez, miembro de APM recalca: "Una cosa es la defensa de la presunción de inocencia y otra muy distinta insinuar que una actuación judicial responde a una operación política".

Por otro lado, Roberto García, Presidente del Foro Judicial, denuncia que "este tipo de manifestaciones suponen un grave atentado para la separación de poderes y para la independencia judicial". Por su parte, Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo asegura que estas acusaciones son un acto "trumpista puro". "Yo no sé por qué critican tanto lo que hacen otros cuando hacen lo mismo, hay que respetar al poder judicial", añade.

Los socios defienden a Zapatero

Pero no solo los socialistas apuntan a un caso de 'lawfare'. También los socios del gobierno han salido en tromba a cuestionar el origen de las acusaciones. Una de las primeras en defender a Zapatero ha sido la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica MartínezBarbero: "Sabemos cómo se han comportado últimamente algunas de las señorías y en general la judicatura con algunos supuestos", expresaba. Aunque se ha mostrado más precavida con el uso del término de 'lawfare': "Vamos a ver lo que hay, no tenemos información".

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, sí ha sido más contundente: "Tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país: El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política", ha subrayado. Al mismo tiempo ha apuntado que la imputación de Zapatero es fruto de su implicación en las campañas electorales del PSOE: "Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe; y como dijo aquel, quien puede hacer, que haga", remarcando la popular frase de Aznar que también han mencionado otros socialistas como su secretaria de Organización, Rebeca Torró, asegurando que ha sido llevada "a su máxima expresión". Estas hacen referencia a que el ex jefe del Ejecutivo es otra víctima de una campaña contra el Gobierno de Sánchez, en la que Ferraz considera que participan PP, Vox, Manos Limpias, medios de comunicación e, incluso, algunos jueces que, consideran, hacen política y no justicia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.