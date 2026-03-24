Nicolás Redondo, muy crítico con la candidatura de María Jesús Montero: "Representa el peor pasado del PSOE"

Andalucía se prepara para votar. En una comparecencia extraordinaria desde la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha anunciado que se disuelve el Parlamento de Andalucía para adelantar las elecciones regionales previstas para mediados del mes de junio.

Moreno ha asegurado que el 17 de mayo "los andaluces estaremos llamados a decidir nuestro futuro cuatro años después de las últimas elecciones". Según Moreno, esa fecha es "idónea para convocar elecciones", ya que "facilita la máxima participación posible" para poder llegar al verano "con el horizonte político despejado".

Por su parte, su adversaria socialista, María Jesús Montero ha detallado que Juanma Moreno ha decidido adelantar las elecciones por varios motivos. En primer lugar, ha afirmado que Moreno convoca elecciones porque ha comprobado que "la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante" y en segundo lugar, "teme el repunte del PSOE".

Con la convocatoria electoral, la que es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno tendrá que abandonar el Ejecutivo central. Tal y como ha asegurado Montero, lo dejará "en los próximos días", pero surgen las dudas por quién será su sustituto y también por el resultado del PSOE en estas elecciones autonómicas.

"Montero representa la instauración de las autonomías de primera y segunda velocidad... que vaya a contárselo a los andaluces"

Sobre las elecciones andaluzas, el exsecretario general del PSOE en Euskadi, Nicolás Redondo, ha detallado que si el fuera "Sánchez, estaría preocupado". Redondo ha afirmado que Andalucía es un punto "muy importante demográficamente" y es una zona "que ha crecido de forma exponencial".

Según Nicolás, a Juanma Moreno "se le puede definir como una fuerza tranquila" y en su opinión, ha "gestionado muy humanamente las tragedias" como puede ser la de Adamuz. Considera que esa parte "humana" es importante para todos los ciudadanos y detalla que también han "venido golpes de fortuna" como lo vivido en Málaga con el AVE.

Por otro lado, considera que el PSOE "podía haber elegido un mejor candidato" y asegura que "María Jesús Montero representa el peor pasado del partido", llegando a un PSOE "que ya estaba en decadencia" y representa "la claudicación ante el nacionalismo y la "instauración de las autonomías de primera y segunda velocidad". Asimismo, anima a Montero a que "vaya a contar a los andaluces" el tema de las autonomías "de primera y segunda velocidad".

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