"La centralidad es necesaria": la crítica de Juanma Moreno a la polarización política

El presidente de la Junta de Andalucía ha alegado al sentido común asegurando que hay que dejar de lado la confrontación

El Hormiguero ha recibido por primera vez a Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha protagonizado una charla en la que ha abordado temas de actualidad y ha compartido algunas experiencias de su trayectoria.

Mientras analizaban la convulsa actualidad política que atraviesa España, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su percepción de la polarización que se ve en el Congreso de los Diputados y en las calles asegurando que nunca ha visto un país tan envenenado.

Juanma ha abogado por "la centralidad", afirmando que es muy necesario volver a la época en la que las discrepancias ideológicas no llevaban a confrontaciones tan contundentes. "Yo defiendo que haya buena gente en la política", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía.

Disfruta de la entrevista completa a Juanma Moreno en El Hormiguero

¡Juanma Moreno se moja! ¿A qué político confesaría sus mayores secretos?

Juanma Moreno recuerda su momento 'tierra trágame' con Aznar: "¿Qué me ha dicho?"

Juanma Moreno, tras el error con el cribado de cáncer de mama en Andalucía: “Hemos reforzado el sistema”
"La centralidad es necesaria": la crítica de Juanma Moreno a la polarización política
"Siempre ha tenido un punto de altivez": Juanma Moreno analiza el cambio de Pedro Sánchez en los últimos años
El Presidente de la Junta de Andalucía ha recalcado las principales diferencias que nota en el comportamiento y la actitud del Presidente del Gobierno de cuando lo conoció a la actualidad.

Juanma Moreno, sobre un hipotético pacto con Vox en Andalucía: "No saben gobernar"
El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado sobre qué haría si no consiguiese una mayoría absoluta en las próximas elecciones.

