"La centralidad es necesaria": la crítica de Juanma Moreno a la polarización política

El Hormiguero ha recibido por primera vez a Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha protagonizado una charla en la que ha abordado temas de actualidad y ha compartido algunas experiencias de su trayectoria.

Mientras analizaban la convulsa actualidad política que atraviesa España, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por su percepción de la polarización que se ve en el Congreso de los Diputados y en las calles asegurando que nunca ha visto un país tan envenenado.

Juanma ha abogado por "la centralidad", afirmando que es muy necesario volver a la época en la que las discrepancias ideológicas no llevaban a confrontaciones tan contundentes. "Yo defiendo que haya buena gente en la política", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía.