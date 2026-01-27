La hermana de un fallecido en los trenes de Adamuz critica la presencia de María Jesús Montero en los funerales: "No pinta nada"

María del Mar es hermana de uno de los fallecidos en el choque de trenes de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 víctimas mortales. Su hermano Agustín, de 39 años, perdió la vida en el tren Alvia donde trabajaba como camarero, el domingo 18 de enero. En 2013, se salvó del accidente ferroviario de Angrois pero nada pudo hacerse para salvar su vida tras el impacto de los dos trenes en Córdoba.

No se plantea asistir a la misa funeral de este jueves a la que está previsto que acudan los Reyes. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha sido la persona elegida para representar al Gobierno junto a los Reyes en ese acto. Una decisión que María del Mar no aprueba.

"Lo único que hace es sangrar al pueblo para no hacer nada"

Señala que la ministra de Hacienda es la que está inflando a impuestos a todos los españoles para darlos a los distintos ministerios y lo único que hace es "sangrar al pueblo para no hacer nada". "Esa mujer ahí no pinta absolutamente nada. Ella solo quiere ponerse en sus fotos, hacer su levantamiento de cejas y ya está, le importamos poco"

Cuenta María del Mar que recibió la llamada del Gobierno para informarla sobre el funeral y le dije que "no iba a compartir ni tiempo ni espacio con los asesinos" de su hermano.

Cree que el accidente de tren no fue algo casual y ve como prueba de ello "que estén saliendo ahora tantas incidencias" y se pregunta por qué antes no salían cuando las había. "No se le daba importancia hasta que no ha habido fallecidos. Hasta que no hay muertos las cosas se ocultan. Mi hermano y sus compañeros no podían servir cafés por los botes de las vías", mantiene.

