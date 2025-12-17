Antena3
Javier Caraballo, sobre la investigación de la SEPI: "Me pregunto si esto no va a terminar salpicando a María Jesús Montero"

El periodista Javier Caraballo analiza cómo la investigación al que fuera presidente de la SEPI en Andalucía Vicente Fernández puede salpicar a la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Trama de Santos Cerdán.

Laura Simón
Publicado:

El periodista Javier Caraballo analiza la investigación que existe en torno al que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández tras haber sido detenido por la UCO en el marco de una trama corrupta que también salpica a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez. Fernández estuvo vinculado con la empresa Servinabar, compañía en la que influyó también Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, que declara hoy en el Senado.

Señala Caraballo que "estamos conociendo algo exponencial y cada escándalo supera al anterior". "Esto de la SEPI que estamos conociendo es por los registros que le hicieron al socio de Cerdán en julio. Ahora se han conocido y están las detenciones. Hay nuevos registros, veremos a ver qué pasa", mantiene.

"Vicente Fernández estuvo durante 19 meses manejando la SEPI de forma oculta"

Se pregunta el colaborador de Espejo Público si este caso no terminará implicando a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Recuerda que ella cuando llega de Andalucía se trae a Vicente Fernández y "lo pone al frente del gran 'holding' de empresa del Estado que era la SEPI".

Prosigue explicando que "la SEPI, a los 15 meses lo quita de en medio y la Guardia Civil descubre que durante 19 meses está de forma oculta manejando la SEPI mientras que María Jesús Montero no nombra a nadie y permite que él maniobre".

La vinculación de Vicente Fernández con María Jesús Montero

Vicente Fernández fue una persona de máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ejerció como su "mano derecha" y acabó en la intervención general de la Junta de Andalucía, entre febrero de 2016 y junio de 2018. En este conglomerado gestiona participaciones de empresas estratégicas del sector nacional, y no logró llegar a los dos años de mandato: dimitió tras su imputación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Reportera amenazada.

Una reportera de Espejo Público amenazada por el asentamiento de carteristas de San Fernando de Henares: “Ven conmigo a follar"

