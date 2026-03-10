Juanma Moreno enfría un posible acuerdo con Vox y cuestiona su capacidad para gobernar Andalucía

Juanma Moreno visitó El Hormiguero para abordar la actualidad política andaluza y las perspectivas de su formación de cara a futuros comicios. Ante la hipótesis de un pacto con Vox, el líder popular subrayó que no comparte proyecto ni método de la formación y expresó sus dudas sobre su capacidad para gobernar y gestionar, apelando a la estabilidad como valor clave para la comunidad.

En la entrevista, Moreno defendió que las encuestas sugieren una preferencia ciudadana por gobiernos sensatos y estables, en los que, según él, Vox no encaja por su estilo confrontativo y falta de experiencia en gestión.