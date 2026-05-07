Nicolás Redondo, contra Margarita Robles por la cuarentena de los pasajeros del crucero: "Como el niño en el bautizo y el muerto en el funeral"

Entre la confusión generada por cuál sería el destino final de los pasajeros, contagiados confirmados por un lado y el resto por otro, aparecían nuevas dudas. Se informó que los españoles a bordo del crucero donde hay un brote de hantavirus serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí se someterán a una cuarentena y se informó que ésta sería voluntaria.

Margarita Robles, ministra de Defensa, señalaba el carácter voluntario de ese confinamiento y descartaba su imposición por suponer una violación de derechos de estos ciudadanos.

Susanna Griso informaba que tanto Sanidad como Interior trabajan para que el aislamiento de esos pasajeros se realice de forma obligatoria, atendiendo a la Ley de Medidas Especiales en materia sanitaria que garantiza la salud pública con las medidas de control necesarias.

"A mí me angustia"

La confusión en torno a la gestión de la crisis de salud pública del hantavirus. El político socialista, ex del PSOE, Nicolás Redondo, comentaba indignado las palabas de Robles: "No es la anulación de un derecho sino la restricción por un bien superior".

Afirmaba sentir desasosiego por la actitud de la titular de Defensa posterior al comité de crisis celebrado el miércoles, por la presencia de expertos, otros ministros y expertos; en especial porque fuera ella quien ejerciera de portavoz: "A mi me angustia. (…) Estaban los responsables de hablar de la cuestión y tengo la sensación que la ministra de Defensa es como el niño en el bautizo y el muerto en el funeral".

"No sé por qué ella tiene que introducirse a hablar de esto ¡y además equivocándose!", sentenciaba Redondo.

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