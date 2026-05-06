Gándara, ante el temor a la cancelación de vuelos en verano: "La falta de queroseno no se produce de un día para otro"

El conflicto en Oriente Medio, y en particular el bloqueo del estrecho de Ormuz derivado de la guerra en Irán, ha disparado los precios del queroseno. Un hecho que ha obligado a varias compañías europeas a revisar sus redes de rutas, cancelar frecuencias y replantearse sus estrategias de crecimiento.

En este marco, aumenta la preocupación de la ciudadanía por el riesgo que pueden correr sus vacaciones veraniegas. En Antena 3 Noticias hablamos con Javier Gándara, presidente de la Asociación Líneas Aéreas, para despejar todas las dudas relacionadas con la crisis actual que sufre el combustible de aviación.

"Aumenta el tráfico a España un 5%"

La situación actual que puede asegurarse, según Gándara, es que nuestro país ya cuenta con "más del 5% de plazas reservadas respecto a la temporada de verano del año pasado". Algo que argumenta con el "desvío que esta habiendo hacia España del trafico aéreo, por ser percibido como uno de los destinos más seguros".

Además, a pesar de la incertidumbre que confirma que existe en el sector, afirma que se va a tartar de mantener la mayor normalidad posible de cara a los próximos meses. "Hay un Comité de Coordinación que nos informa que va a haber queroseno suficiente, al menos, las próximas semanas", puntualiza el experto entrevistado.

"Es complicado asegurar normalidad"

Gándara no quiere afirmar al 100% que la situación en verano va a ser de "total normalidad", pero algo que si que garantiza es que "esta falta de abastecimiento no se da de un día para otro, sino que se sabe con antelación" y, añade que "por el momento, la situación sigue siendo buena".

"En España, en concreto, tenemos una situación privilegiada porque mas del 80% de queroseno de aviación se produce en nuestro país", ha querido enfatizar para mantener la calma sopesando que es algo que nos diferencia de otros países europeos, como Reino Unido.

El precio del queroseno: un 114% más caro que al inicio del conflicto

El precio del combustible del sector aéreo se ha disparado en los últimos meses. De hecho, el incremento que se ha producido desde que se inició el conflicto en Oriente Medio es de un 114%.

Gándara, al aludir a la subida de costes que este contexto puede suponer para las compañías, pone sobre la mesa los "contratos de cobertura" que tienen las principales entidades aéreas españolas. Estos acuerdos, tal y como explica, "mitigan el impacto al garantizar que la mayor parte del queroseno que se compre en los próximos 6 u 8 meses mantenga un precio cercano al previo al conflicto actual".

A pesar de la calma que ha querido trasmitir al respecto, el presidente de la ALA recomienda que los ciudadanos adquieran "lo antes posible" sus billetes para las vacaciones de verano.

Además, en caso de que la situación que ha calificado como "buena" se trunque, afirma que "todas las instituciones afectadas" están trabajando conjuntamente para monitorizar y trazar planes de contingencia y, de este modo, garantizar normalidad.

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