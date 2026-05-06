Sale a la luz la causa de la muerte del actor de Buffy, Nicholas Brendon, a los 54 años: Se negó a ir al hospital

La noticia de la muerte de Nicholas Brendon conmocionó a los seguidores de la mítica serie de los 90 Buffy, Cazavampiros el pasado mes de marzo de 2026. El actor, conocido mundialmente por su papel de Xander Harris, murió a los 54 años en Indiana.

En aquel momento, su familia sólo pudo confirmar que había fallecido mientras dormía por causas naturales, pero ahora se han esclarecido los detalles médicos de su fallecimiento tras hacerse público el informe forense del condado de Putnam.

El actor Nicholas Brendon ('Buffy Cazavampiros') ha sido detenido por un supuesto fraude | Fotograma original de 'Buffy Cazavampiros'

Según la autopsia, la causa principal de la muerte fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, complicada por una neumonía aguda y las secuelas de un infarto de miocardio previo. El informe detalla que Brendon presentaba una obstrucción del 90% en su arteria coronaria derecha y un corazón notablemente agrandado.

Días antes del fallecimiento, el actor se había quejado de dolor en el pecho y tos persistente, pero se negó a acudir al hospital por miedo a complicaciones tras una reciente operación de espalda.

Nicholas Brendon en 2017 | Getty Images

El cuerpo sin vida del intérprete fue localizado a primera hora de la mañana por su representante y amiga íntima, Theresa Fortier, quien se había quedado en la vivienda para cuidarlo debido a su delicado estado de salud.

Según los detalles forenses sobre cómo fue encontrado el cuerpo de Nicholas Brendon, el actor estaba en una posición de descanso en el sofá y no presentaba signos de violencia ni intervención de terceros.

Sarah Michelle Gellar y Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

La muerte de Brendon cierra un capítulo agridulce para la franquicia, especialmente tras confirmarse que el esperado regreso de la ficción no verá la luz. Y es que justo antes del fallecimiento del actor, Sarah Michelle Gellar anunció que el proyecto de un reboot había sido cancelado definitivamente debido a que un directivo de la cadena, ajeno al espíritu de la obra original, obstaculizó su desarrollo.

Con la pérdida de "Nicky", se esfuma la posibilidad de ver de nuevo al grupo unido, dejando el recuerdo de la serie original como el único y definitivo refugio para los fans de la cazavampiros.