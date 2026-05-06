Carolina Molas, muy discreta sobre la boda de su hija Alejandra Onieva con el actor Jesse Williams

La boda sorpresa de Alejandra Onieva y Jesse Williams sigue dando mucho de qué hablar. La actriz española y el protagonista de Anatomía de Grey se dieron el sí, quiero hace unos meses en una ceremonia íntima celebrada en Chicago, ciudad natal del actor.

La pareja, que comenzó su relación en 2024 durante el rodaje de la serie Hotel Costiera en la costa Amalfitana, siempre ha llevado su historia de amor con la máxima discreción. De hecho, no fue hasta septiembre del año pasado, cuando fueron fotografiados juntos públicamente en Madrid y durante el Festival de San Sebastián. Ahora, ya estando casados, han preferido seguir manteniendo esta nueva etapa lejos del foco mediático.

En medio de toda la expectación, Carolina Molas ha sido preguntada por la boda de su hija, aunque ha optado por mantenerse callada. A su llegada a casa, evitaba hacer comentarios sobre cómo vivió este momento tan especial y tampoco quiso confirmar si estuvo acompañada por sus hijos Íñigo y Jaime en la ceremonia celebrada en Estados Unidos.

Con la misma discreción, la madre de Alejandra ha evitado cualquier pregunta relacionada con los primeros meses de casada de la actriz junto a Jesse Williams. "Muchas gracias, chicas", ha respondido educadamente, sin entrar en más detalles.

Carolina Molas con la prensa | Europa Press

Pero obviamente este no fue el único tema del que habló. Carolina Molas también reaccionó al nacimiento de la hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco, una noticia que ha llenado de felicidad al entorno de Isabel Preysler.

Muy cercana, confirmaba que ya había felicitado a Isabel y definía la llegada de la pequeña como "una maravillosa noticia". Eso sí, cuando le preguntaron por el nombre de la recién nacida, prefirió mantener la discreción entre risas: "No, yo no digo nada".

Una actitud con la que Carolina vuelve a dejar claro que, tanto cuando se trata de su familia, prefiere mantenerse alejada del ruido mediático y proteger la intimidad de los suyos.