Andrea recibirá la mayor indemnización por negligencia médica en España tras el parto de su hijo: "No hay dinero que pague el daño que ha sufrido"

Andrea asegura que no hay dinero en el mundo que pague el daño que ha sufrido su hijo Neizan. Esta madre recibirá una indemnización histórica: 13.300.000 euros. Una mala atención en el parto provocó al niño graves secuelas neurológicas por falta de oxígeno. El niño sufre parálisis cerebral, epilepsia, retraso madurativo y un grado de discapacidad del 87%. El menor no camina ni habla.

Aunque el sufrimiento de su hijo no tiene precio esta madre podrá pagarle ahora los mejores tratamientos. Recuerda Andrea que cuando le hacían empujar no tenía contracciones. El bebé no salía e intentaron hacer una ventosa para que saliera, ya que el pequeño había tragado meconio. Se decidió hacer la cesárea de manera muy rápida después de haber perdido mucho tiempo valorando otros métodos.

Un parto provocado que se complicó

Andrea ingresó porque tenía muchos dolores y estaba con la tensión muy alta. Tenía previsto acudir al hospital a que le pusieran fecha de parto porque se cumplían 42 semanas de gestación pero no le dio tiempo. Le provocaron antes el parto.

Señala que como madre primeriza no sabía si el equipo médico estaba haciendo las cosas bien. Estuvo sola en la sala de dilatación y después comenzó un parto que parecía no tener fin.

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