Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Detrás de la máscara

"Me dio un poco de agobio": María del Monte confiesa el mal rato que pasó intentando que nadie descubriese que estaba en Mask Singer

La cantante que se escondía debajo de la máscara de loro les reveló tanto al presentador como a los investigadores que lo que peor llevó fue ponerse una escafandra para no ser vista.

"Me dio un poco de agobio": María del Monte confiesa el mal rato que pasó intentando que nadie descubriese que estaba en Mask Singer

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Nadie se lo esperaba, pero... ¡María del Monte era el loro de Mask Singer! Ana Milán era la única que apostaba que debajo de esa máscara se encontraba una mujer, pero ninguno de los cuatro investigadores se imaginaba que se trataba de esta cantante.

En Detrás de la máscara, María del Monte le ha contado a Arturo Valls cómo vivió ella el acudir al programa de incógnito, subiendo a una furgoneta escondida en un parking sin ser vista. "Ponerme una escafandra me dio un poco de agobio", ha reconocido María al verse en esa situación.

María tuvo un flechazo con loro nada más ver el disfraz. Le encantaban sus colorines y sentía que era un traje que encajaba con su personalidad, ya que desde pequeña le han dicho que "hablaba como un loro".

La cantante nos ha confesado que disfrutó mucho cantando en varios idiomas y con la ayuda de Carlos Marco y del resto del equipo, trató de ocultar su tan reconocida voz. ¡Sin duda ha sido una de las máscaras que más nos ha desconcertado en la historia de Mask Singer!

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

"Me dio un poco de agobio": María del Monte confiesa el mal rato que pasó intentando que nadie descubriese que estaba en Mask Singer

"Me dio un poco de agobio": María del Monte confiesa el mal rato que pasó intentando que nadie descubriese que estaba en Mask Singer

¡Detective del amor! Juan y Medio demuestra sus dotes como celestino

¡Detective del amor! Juan y Medio demuestra sus dotes como celestino

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique serán los invitados esta noche en El Hormiguero

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer
Desenmascaramiento

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”
Investigación | Programa 5

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’
Actuación | Programa 5

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’

Loro, a pesar de ser un ave, ha demostrado saber moverse como pez en el agua sobre el escenario de Mask Singer. Algo que se ha podido volver a comprobar con su última actuación.

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”
Pistas | Programa 5

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”

Loro ha vuelto volando a Mask Singer. Sin embargo, antes de posarse sobre el escenario, ha traído una serie de pistas para echar una mano (o ala) a los investigadores.

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación

Publicidad