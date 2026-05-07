"Me dio un poco de agobio": María del Monte confiesa el mal rato que pasó intentando que nadie descubriese que estaba en Mask Singer

Nadie se lo esperaba, pero... ¡María del Monte era el loro de Mask Singer! Ana Milán era la única que apostaba que debajo de esa máscara se encontraba una mujer, pero ninguno de los cuatro investigadores se imaginaba que se trataba de esta cantante.

En Detrás de la máscara, María del Monte le ha contado a Arturo Valls cómo vivió ella el acudir al programa de incógnito, subiendo a una furgoneta escondida en un parking sin ser vista. "Ponerme una escafandra me dio un poco de agobio", ha reconocido María al verse en esa situación.

María tuvo un flechazo con loro nada más ver el disfraz. Le encantaban sus colorines y sentía que era un traje que encajaba con su personalidad, ya que desde pequeña le han dicho que "hablaba como un loro".

La cantante nos ha confesado que disfrutó mucho cantando en varios idiomas y con la ayuda de Carlos Marco y del resto del equipo, trató de ocultar su tan reconocida voz. ¡Sin duda ha sido una de las máscaras que más nos ha desconcertado en la historia de Mask Singer!