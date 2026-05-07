Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A LAS 21:45 HORAS

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique serán los invitados esta noche en El Hormiguero

La actriz y el torero español serán los protagonistas de esta noche en el programa.

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Los invitados de esta noche vienen al programa a contarnos cómo está siendo su paso por la exitosa temporada número 13 de Tu cara me suena en Antena 3. Ambos están tratando de meterse lo máximo posible en la piel de diferentes personajes en cada gala para ganar el concurso.

Será una entrevista en la que los invitados tratarán de describirnos su experiencia en el programa y cómo están consiguiendo prepararse las actuaciones cada semana.

Sobre ellos:

Leonor Lavado, una de las mejores imitadoras de nuestro país, une su talento al carisma de Jesulín de Ubrique, una de las figuras más icónicas del panorama nacional. Juntos forman una pareja de invitados muy completa que promete una noche cargada de risas y anécdotas.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique serán los invitados esta noche en El Hormiguero

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’
Actuación | Programa 5

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”
Pistas | Programa 5

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia
Investigación | Programa 5

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

Las investigaciones en torno a Momia en Mask Singer han empezado con una disputa entre Susi Caramelo y Ana Milán. Pero, ¿por quién se están peleando realmente? Estas son sus teorías.

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams
Actuación | Programa 5

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams

Puede que tenga miles de años, pero Momia bien sabe cómo moverse en el escenario de Mask Singer. Una vez más, esta máscara ha dejado sin palabras a los investigadores.

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

Publicidad