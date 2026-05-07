Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique serán los invitados esta noche en El Hormiguero

Los invitados de esta noche vienen al programa a contarnos cómo está siendo su paso por la exitosa temporada número 13 de Tu cara me suena en Antena 3. Ambos están tratando de meterse lo máximo posible en la piel de diferentes personajes en cada gala para ganar el concurso.

Será una entrevista en la que los invitados tratarán de describirnos su experiencia en el programa y cómo están consiguiendo prepararse las actuaciones cada semana.

Sobre ellos:

Leonor Lavado, una de las mejores imitadoras de nuestro país, une su talento al carisma de Jesulín de Ubrique, una de las figuras más icónicas del panorama nacional. Juntos forman una pareja de invitados muy completa que promete una noche cargada de risas y anécdotas.