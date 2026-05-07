¡Detective del amor! Juan y Medio demuestra sus dotes como celestino

Juan y Medio ha llegado a El Hormiguero para hablar, entre otros temas, de su participación como investigador en la quinta temporada de Mask Singer. El presentador ha compartido anécdotas del programa y ha mostrado su lado más cercano y divertido.

En este momento, después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido dispuestas a poner a prueba las dotes del invitado como celestino. Para ello le han preparado una sección en la que Juan debía adivinar si las personas que aparecían en el plató eran pareja realmente o no.

El mítico presentador de televisión no ha decepcionado y mostrado que, si de algo sabe, entre otras muchas cosas, es de amor. ¡No te lo puedes perder!