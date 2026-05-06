Elisa Beni: "Si Víctor de Aldama ha colaborado es de principio de legalidad que se le den los beneficios"

La periodista Elisa Beni asegura que ha existido una orden de la fiscal general del Estado Teresa Peramato al fiscal Luzón para que no apliquen toda la atenuante posible a la condena de Víctor de Aldama, implicado en el 'caso mascarillas'.

"Peramato tiene poco tiempo para agradecer", asegura la periodista. Teresa Peramato tomó la decisión de limitar el premio por colaborar contra la corrupción. Una decisión que, según Beni, se toma cuando Aldama introduce a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la sala de vistas sin que haya prueba alrededor de este caso. "Esto lleva al enloquecimiento en Moncloa", añade.

En ese momento, prosigue explicando Elisa Beni, Peramato se reúne con Luzón y le da la orden de no pedir esa atenuante. Le parece "bochornoso" desde el punto de vista institucional lo que está pasando con la Fiscalía porque "no es un instrumento de Gobierno"" y su función es la de defender el principio de legalidad. "Si este señor (Aldama) ha colaborado eficientemente con la justicia es de principio de legalidad que se le den los beneficios que la ley recoge".

"La polémica tiene que ver con la utilización espuria de la Fiscalía siguiendo los intereses de relato del Gobierno"

"Los jueces saben que la intención de anticorrupción era pedir esa atenuante. En el informe que vaya hacer hoy Luzón hará una disertación sobre qué llevará jurídicamente hacia la atenuante", establece. Sabe que el PP ha hecho esa rebaja de petición de penas tras conocer que la Fiscalía había impedido pedirlo.

Para Elisa Beni la polémica tiene que ver con "la utilización espuria de la Fiscalía siguiendo los intereses de relato del Gobierno con el hecho de que se vaya a aplicar o no una atenuante".

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