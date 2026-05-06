Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Caso mascarillas'

Elisa Beni: "Si Víctor de Aldama ha colaborado es de principio de legalidad que se le den los beneficios"

Elisa Beni explica cómo se fraguó la orden de la fiscal general del Estado de rebajar el premio por colaborar contra la corrupción. Una decisión que afecta de lleno a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el 'caso mascarillas'.

Elisa Beni, sobre el 'caso mascarillas'.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La periodista Elisa Beni asegura que ha existido una orden de la fiscal general del Estado Teresa Peramato al fiscal Luzón para que no apliquen toda la atenuante posible a la condena de Víctor de Aldama, implicado en el 'caso mascarillas'.

"Peramato tiene poco tiempo para agradecer", asegura la periodista. Teresa Peramato tomó la decisión de limitar el premio por colaborar contra la corrupción. Una decisión que, según Beni, se toma cuando Aldama introduce a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la sala de vistas sin que haya prueba alrededor de este caso. "Esto lleva al enloquecimiento en Moncloa", añade.

En ese momento, prosigue explicando Elisa Beni, Peramato se reúne con Luzón y le da la orden de no pedir esa atenuante. Le parece "bochornoso" desde el punto de vista institucional lo que está pasando con la Fiscalía porque "no es un instrumento de Gobierno"" y su función es la de defender el principio de legalidad. "Si este señor (Aldama) ha colaborado eficientemente con la justicia es de principio de legalidad que se le den los beneficios que la ley recoge".

"La polémica tiene que ver con la utilización espuria de la Fiscalía siguiendo los intereses de relato del Gobierno"

"Los jueces saben que la intención de anticorrupción era pedir esa atenuante. En el informe que vaya hacer hoy Luzón hará una disertación sobre qué llevará jurídicamente hacia la atenuante", establece. Sabe que el PP ha hecho esa rebaja de petición de penas tras conocer que la Fiscalía había impedido pedirlo.

Para Elisa Beni la polémica tiene que ver con "la utilización espuria de la Fiscalía siguiendo los intereses de relato del Gobierno con el hecho de que se vaya a aplicar o no una atenuante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Claudia Montes, Miss Asturias

Claudia Montes, Miss Asturias, acusa a Ábalos de mentir en el TS: "Tampoco es un orgullo decir que he tenido una relación con él"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Elisa Beni, sobre el 'caso mascarillas'.

Elisa Beni: "Si Víctor de Aldama ha colaborado es de principio de legalidad que se le den los beneficios"

Alfonso Cabello

El enfado de Alfonso Cabello con el Gobierno por la llegada del crucero del Hantavirus a Canarias: "Ni se nos informó"

Trancas y Barrancas sacan a relucir el lado más competitivo de Marta Hazas y Javier Veiga

Trancas y Barrancas sacan a relucir el lado más competitivo de Marta Hazas y Javier Veiga

Noche de doble desenmascaramiento y semifinalistas en Mask Singer con Susi Caramelo como invitada
Después de El Hormiguero

Noche de doble desenmascaramiento y semifinalistas en Mask Singer con Susi Caramelo como invitada

Juan y Medio
A las 21:45 horas

Esta noche visitará El Hormiguero el presentador andaluz Juan y Medio

Así ha sido la entrevista completa a Marta Hazas y Javier Veiga en El Hormiguero
Estelar

Así ha sido la entrevista completa a Marta Hazas y Javier Veiga en El Hormiguero

La pareja ha sido la protagonista de una noche marcada por las confesiones, reflexiones y risas.

El cubete de Marron
Ciencia

"Yo no lo haría": Jorge Salvador advierte a Marron antes de hacer 'volar' un cubo de basura

El colaborador de El Hormiguero ha querido sorprendernos con un cubo de basura que ha simulado un cohete y el productor se ha asustado.

"¿Fui así de fuerte de primeras?": el mensaje con el que Javier Veiga conquistó a Marta Hazas

"¿Fui así de fuerte de primeras?": el mensaje con el que Javier Veiga conquistó a Marta Hazas

La operación de vista que le cambió la vida a Marta Hazas: "Está todo muy sucio"

La operación de vista que le cambió la vida a Marta Hazas: "Está todo muy sucio"

Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

Publicidad