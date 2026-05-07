"Fue una primera vez muy linda": el triunfo que motivó a Martín Savi a luchar por su sueño

Martín Savi está siendo uno de los grandes descubrimientos de esta edición de Tu cara me suena. El argentino ha demostrado que se mueve como pez en el agua sobre el escenario y promete regalarnos grandes actuaciones este año.

Martín nos ha confesado que uno de sus grandes referentes en la música cuando era niño fue Elvis Presley. "Me ha dado tanto aprendizaje en toda su carrera y en lo poco que lo he visto cuando era pequeño...", ha recalcado el artista.

El argentino también ha recordado que la primera vez que se subió a un escenario fue con seis o siete años, en un concurso que tuvo la suerte de ganar. Eso fue el principio de todo. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole la play al vídeo de arriba!