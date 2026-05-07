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Begoña Villacís: “Metería a Rufián y a Abascal a hacer un dúo en Mask Singer”

La expolítica ha sorprendido a todos al quitarse la máscara de Chihuahua, Begoña Villacís a valorado su paso por el programa y sus sensaciones tras esconderse bajo el tierno perrito.

Begoña Villacís en Mask Singer

Begoña Villacís: “Metería a Rufián y a Abascal a hacer un dúo en Mask Singer”

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Carmen Pardo
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Begoña Villacís ha dejado sin palabras al jurado de Mask Singer al estar bajo la piel de Chihuahua en el programa. La expolítica ha bromeado sobre su parecidos con Megan Markle, y ha hablado de su sensación en el programa “tengo mucha cara para las calles, pero luego para ponerme en escena me cuesta mucha”.

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Ana Milán ha querido hacerle una pregunta a la concursante, “¿A que político meterías en Mask Singer? le ha preguntado la jurado, Begoña Villacís lo ha tenido claro, “metería a Rufián y a Abascal a hacer un dúo” ha dicho la expolítica para intentar suavizar la polarización en la política española.

Sobre cómo lo ha ocultado en casa, ha dicho, “a mí no me gusta mentir, así que he estado huidiza” ha dicho Villacís sobre cómo ha preparado Mask Singer.

“La máscara es el pasaporte a hacer cosas que no harías en condiciones normales” le ha confesado la abogada a Arturo Valls. Al hablar de su máscara, Begoña Villacís ha recordado un Chihuahua que ha tenido que se llamaba ‘Machito’.

“Lo di todo” ha confesado la expolítica sobre su paso por Mask Singer y está agradecida al cuerpo de baile por cómo ha podido poner en escena el brillo de Chihuahua.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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