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El círculo de los famosos se prepara para volver con Arturo Valls como presentador

El presentador se incorpora al formato para capitanear esta nueva etapa, que contará de nuevo con un gran número de famosos dispuestos a divertirse mientras ayudan a los concursantes

El círculo de los famosos se prepara para volver con Arturo Valls como presentador

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Alberto Mendo
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El círculo de los famosos volverá a Antena 3. El formato que triunfó en su primera temporada, convirtiéndose en el líder de su franja y programa más visto de la noche de los miércoles, regresa con nuevas entregas. Arturo Valls será el presentador del programa en esta nueva temporada.

En esta nueva edición volverán a participar más de 50 celebridades distintas que tendrán un objetivo claro: ayudar a los concursantes anónimos a responder a las preguntas y llevarse el premio final. En cada entrega estarán presentes siete famosos diferentes, expertos en una categoría distinta cada uno de ellos. Lo harán sentados en un gran círculo giratorio que sigue dando mucho juego.

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Warner Bros. ITVP España, esta nueva edición está presentado por Arturo Valls. Es el maestro de ceremonias para este formato que combina espectáculo, emoción, tensión y grandes dosis de humor en una divertida exhibición de celebrities, de entusiastas anónimos y de sorprendentes categorías de preguntas. Un espectacular concurso que fuera de España puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Creado por Hungry McBear y estrenado en BBC One en el Reino Unido en 2020, The Wheel lleva ya seis temporadas en antena, con más de 60 episodios hasta la fecha. Se ha consolidado como un éxito de entretenimiento en prime time, atrayendo regularmente a una gran audiencia y obteniendo importantes reconocimientos, entre los que se incluyen nominaciones a los premios BAFTA y a las Rose d’Or.

Líder y lo más visto de la noche

El círculo de los famosos fue un éxito en su primera temporada. Con un 11,8% de share, más de 1,1 millones de espectadores de media y más de 3,1 millones de espectadores únicos, el formato se convirtió en líder de su franja y lo más visto de la noche de los miércoles.

En su primera temporada arrasó especialmente entre los más jóvenes, promediando un gran 15,2% de cuota de pantalla entre los espectadores de 4 a 12 años, y siendo líder entre niños, mujeres, jóvenes y mayores de 65 años.

La mecánica del concurso

El círculo de los famosos se caracteriza por un espectacular plató con un colosal círculo en movimiento en el centro con sillas giratorias a su alrededor. Por primera vez en televisión, el plató es tan importante como las personas que se encuentran en él.

En él, tres concursantes se enfrentan en una divertida batalla de conocimiento en la que el objetivo es mantener su puesto en el centro del círculo, acertando correctamente las respuestas y evitando ser expulsado del círculo con respuestas incorrectas. El concursante que consiga cerrar el círculo contestando las siete categorías de la noche tendrá la oportunidad de llevarse a casa el gran premio del concurso. Para lograrlo, diferentes celebridades les ayudarán poniendo a su disposición sus conocimientos.

María del Monte, El Sevilla y Loles León, entre los invitados de esta noche en ‘El círculo de los famosos’

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