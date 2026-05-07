Edurne regresa a La Voz Kids con una prioridad clara: “Me emociona ver cómo brillan sus ojos”

Edurne afronta la nueva edición de La Voz Kids apostando por las voces que consiguen transmitirle algo especial desde el primer momento. La coach quiere priorizar la emoción frente a la perfección técnica.

La artista también destaca la ilusión que le produce trabajar con los niños y ver cómo viven cada actuación. Para ella, la conexión y la verdad sobre el escenario serán claves esta temporada.