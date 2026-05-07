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LA VOZ KIDS
Edurne regresa a La Voz Kids con una prioridad clara: “Me emociona ver cómo brillan sus ojos”
La cantante vuelve a ocupar el sillón rojo de La Voz Kids con un objetivo muy personal: dejarse llevar por las emociones y conectar con los talents desde la sensibilidad.
Edurne afronta la nueva edición de La Voz Kids apostando por las voces que consiguen transmitirle algo especial desde el primer momento. La coach quiere priorizar la emoción frente a la perfección técnica.
La artista también destaca la ilusión que le produce trabajar con los niños y ver cómo viven cada actuación. Para ella, la conexión y la verdad sobre el escenario serán claves esta temporada.