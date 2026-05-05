Los 3 escenarios en los que se pudo producir el contagio de hantavirus en el crucero: "La sangre sale hacia los pulmones, que se vuelven una esponja"

Canarias se prepara para recibir a los pasajeros del crucero en el que han muerto 3 personas a causa del Hantavirus y en el que se ha confirmado que existen 7 contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado siete casos de hantavirus a bordo del crucero de expedición Hondius retenido frente a las costas de Cabo Verde. En la próximas horas se realizará el traslado médico de dos tripulantes enfermas y una persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo. El resto de pasajeros permanecerá en el barco hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Las Palmas o Tenerife.

El ministerio de Sanidad trabaja para definir el protocolo en caso de que los pasajeros lleguen a Canarias

Si finalmente llegaran a Canarias el ministerio ya trabaja para definir el procedimiento preparado para actuar. Espejo Público habla con Oriol Mitjá, médico especialista en infecciones.

Explica que el conocido como hantavirus contiene dos tipos de virus. Uno es euroasiático y afecta a los pulmones. Este es más frecuente, se producen unos 10.000 casos al año pero es más leve, tiene tratamiento y vacuna. El segundo tipo es el americano que solo se produce en el continente americano con unos 500 casos al año y tiene una mortalidad alta de hasta el 40% de las personas infectadas. En este caso el virus se inicia con una fiebre, luego una especie de gripe y unas semanas después los vasos sanguíneos se vuelven porosos y la sangre sale del torrente sanguíneo hasta los pulmones, que se vuelven una esponja.

Cuando se produce esta situación el corazón no puede bombear bien la sangre. En este extremo, explica, la única posibilidad de tratamiento es la de estar en un hospital de referencia donde te puedan oxigenar la sangre con el tratamiento de la circulación extracorpórea.

¿Cuáles son las formas de contagio del hantavirus?

Este virus se transmite fundamentalmente por roedores. Principalmente cuando las ratas defecan u orinan en zonas rurales, cabañas o trasteros. La persona limpia el trastero y al levantar el polvo, lo inhala y le llega a los pulmones. Ese polvo puede estar en la saliva o en las encías y se transmite con un contacto muy directo como el que puede tener una pareja. "Cuando hay dos personas contagiadas a la vez es que las dos personas se han expuesto al polvo del animal y es menos frecuente que el contacto sea por haberse dado un beso".

Los 3 escenarios donde se pudo producir el contagio

En el crucero hay 150 pasajeros, de ellos hay un pasajero que es el paciente 0. El crucero zarpa el 1 de abril y el día 11 muere esta paciente 0. Seguramente adquirió la infección alrededor del 25 de maro por la exposición con algún roedor, hacia el 4 de abril comenzó a tener fiebre alta. "Cuando llevas una semana de fiebre en solo un día sucede esta segunda fase de encharcamiento pulmonar y fallo cardiaco".

No existe antiviral para parar al virus pero mientras el pulmón y el corazón no funcionan oxigenas la sangre desde fuera. La gran duda es qué ha podido pasar en el crucero.

1. Primer escenario: Contagio en excursión en tierra: Una de las hipótesis es que los 7 pasajeros se hubieran expuesto a la vez al virus en una excursión estando en tierra. La hipótesis no acaba de cuajar porque hay tripulantes del barco que no fueron a la excursión.

2. Segundo escenario: Contagio por la bodega contaminada por roedores: En este caso una rata habría orinado en a bodega y ese polvo se habría metido por el sistema de ventilación. Sin embargo, viendo la fecha en la que se produjo el fallecimiento mo hubo tiempo suficiente para que la primera víctima desarrollara la enfermedad

3. Tercer escenario: Solo el pasajero 0 estuvo expuesto al roedor: En este caso solo el pasajero 0 se habría infectado y a través de la orina y la saliva se lo habría transmitido a otras personas. El paciente se orinaba encima y los trabajadores del crucero tenían que cambiar las sábanas. Ahí podría haberse producido el contagio.

Explica Mitjá que es muy importante saber cómo se produjeron los contagios para saber cómo se va a proceder en el desembarco. Continúa habiendo casos sospechosos en el barco que deberían seguir aislados y los contactos estrechos con los infectados deberían permanecer en cuarentena un mínimo de 42 días. Advierte además el experto que una vez hayan desembarcado deben permanecer en una infraestructura en la que poder realizar el aislamiento.

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