Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Atlético de Madrid

Simeone: "¿Fuerzas para seguir? Ahora seguro que no"

"La gente quiere ganar, no llegar a unas semifinales", aseguró el técnico tras la eliminación del Atleti ante el Arsenal.

Simeone aplaude a los hinchas del Atleti

Simeone: "¿Fuerzas para seguir? Ahora seguro que no" | EFE

Publicidad

El árbitro pitó el final del partido que certificaba la eliminación del Atlético de Madrid ante el Arsenal. Entonces, con la cruda realidad de perderse la final de la Champions League en Budapest, Diego Pablo Simeone saltó al campo para felicitar uno por uno a sus jugadores y se puso frente a ellos para aplaudir a los 3.000 aficionados desplazados a Londres.

Ya más calmado y ante los micrófonos de Movistar, Simeone fue preguntado si se veía con fuerzas para volver a intentarlo el año que viene... y fue tajante: "Ahora no, seguro que ahora no". Luego, en rueda de prensa, se reafirmó con una media sonrisa: "Hoy no me veo con fuerzas". Pero matizó: "Me siento orgulloso del lugar donde estoy, lo dije en pretemporada cuando tuve que dirigirme a la afición, que íbamos a competir, pero desgraciadamente no ganamos nada, aunque llegamos a lugares impensables".

No se escuda en el arbitraje de Siebert

Ya metido en el análisis del partido, el Cholo no puso excusas: "Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", dijo Simeone en rueda de prensa, sin entrar en polémicas con el árbitro alemán Daniel Siebert o con hipotéticos merecimientos.

"No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó.

"Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien"

Diego Simeone

Sobre la eliminatoria, Simeone dijo que siente "tranquilidad y paz". "Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien", dijo.

"Quiero agradecerle a nuestra gente y a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar", indicó.

Valora el crecimiento del club desde su llegada

Preguntado sobre la evolución del equipo desde que llegó en 2011, Simeone valoró todo lo que han logrado, pero siendo consciente de que el objetivo final es ganar.

"Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales; afirmó.

Sobre las pérdidas de tiempo del Arsenal en la parte final de partido, Simeone dijo que "es parte del fútbol". "El trabajo de Arteta es increíble. Estoy contento por ellos porque se lo merecen".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno cambia La Quiniela para siempre con la inclusión del fútbol femenino

Alexia Putellas celebra su gol al Bayern Múnich F en Champions

Publicidad

Deportes

Simeone aplaude a los hinchas del Atleti

Simeone: "¿Fuerzas para seguir? Ahora seguro que no"

Ska bate a Oblak en el Emirates Stadium

El sueño del Atlético se acaba en Londres y el Arsenal jugará la final (1-0) [GLOBAL 2-1]

Carlos Alcaraz, en las instalaciones de la Caja Mágica (Madrid)

Un extenista español desvela cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas

Ángel Mateos, portero con 70 años
Fútbol

Juega con 70 años un partido oficial de Tercera Federación en Asturias

Mbappé se lamenta tras una jugada ante el Betis
Fútbol

Mbappé se defiende: "Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad"

José 'Piculin' Ortiz (d)
Baloncesto

Muere José 'Piculín' Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño que jugó en Real Madrid y Barça

El exjugador ha fallecido a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal.

El entrenador alemán Edin Terzic
Athletic Club

Edin Terzic, nuevo entrenador por el Athletic Club para las dos próximas temporadas

El alemán de 43 años, que ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas, dirigirá al equipo vasco.

Toni Nadal, entrenador de tenis

Toni Nadal pide una revolución en el tenis: "Hay que jugar con una raqueta más pequeña"

Lindsey Vonn en la Met Gala

Lindsey Vonn reaparece en la Met Gala: "Mejor que estar en silla de ruedas"

Alexia Putellas celebra su gol al Bayern Múnich F en Champions

El Gobierno cambia La Quiniela para siempre con la inclusión del fútbol femenino

Publicidad