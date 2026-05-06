Simeone: "¿Fuerzas para seguir? Ahora seguro que no"

El árbitro pitó el final del partido que certificaba la eliminación del Atlético de Madrid ante el Arsenal. Entonces, con la cruda realidad de perderse la final de la Champions League en Budapest, Diego Pablo Simeone saltó al campo para felicitar uno por uno a sus jugadores y se puso frente a ellos para aplaudir a los 3.000 aficionados desplazados a Londres.

Ya más calmado y ante los micrófonos de Movistar, Simeone fue preguntado si se veía con fuerzas para volver a intentarlo el año que viene... y fue tajante: "Ahora no, seguro que ahora no". Luego, en rueda de prensa, se reafirmó con una media sonrisa: "Hoy no me veo con fuerzas". Pero matizó: "Me siento orgulloso del lugar donde estoy, lo dije en pretemporada cuando tuve que dirigirme a la afición, que íbamos a competir, pero desgraciadamente no ganamos nada, aunque llegamos a lugares impensables".

No se escuda en el arbitraje de Siebert

Ya metido en el análisis del partido, el Cholo no puso excusas: "Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", dijo Simeone en rueda de prensa, sin entrar en polémicas con el árbitro alemán Daniel Siebert o con hipotéticos merecimientos.

"No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó.

"Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien"

Sobre la eliminatoria, Simeone dijo que siente "tranquilidad y paz". "Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien", dijo.

"Quiero agradecerle a nuestra gente y a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar", indicó.

Valora el crecimiento del club desde su llegada

Preguntado sobre la evolución del equipo desde que llegó en 2011, Simeone valoró todo lo que han logrado, pero siendo consciente de que el objetivo final es ganar.

"Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales; afirmó.

Sobre las pérdidas de tiempo del Arsenal en la parte final de partido, Simeone dijo que "es parte del fútbol". "El trabajo de Arteta es increíble. Estoy contento por ellos porque se lo merecen".

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