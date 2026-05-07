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Antonio Orozco muestra su lado más competitivo: “Me voy a defender como gato panza arriba en La Voz Kids”

El coach destaca su conexión con los niños y nos da las claves de la nueva temporada. ¡El sábado, gran estreno en Antena 3!

Antonio Orozco

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Antonio Orozco, un veterano del programa, ha hablado con nosotros en esta entrevista antes del inicio de esta nueva temporada que se estrena este sábado en Antena 3. El cantante asegura que, para él, su paso por todas las ediciones está siendo “un viaje excepcional”.

El artista nos cuenta lo que significa para él La Voz Kids y su relación con los pequeños cantantes: “Los niños son como ángeles”. Será una temporada donde no faltará la competitividad entre los coaches y asegura que se va “a defender como gato panza arriba”.

Antonio Orozco

Orozco nos desvela que tiene un superpoder para superar a sus rivales y ese es el megabloqueo, con el que asegura que puede hacer que “la gente se dé la vuelta en el sillón de su casa”.

El artista aclara que en el programa es imposible que nadie pierda: “Al final esto es un juego y aquí nadie pierde. Para los niños esta experiencia es “como un campamento”, ya que para ellos es una gran oportunidad de crear vínculos haciendo lo que más disfrutan, cantar.

Este sábado, gran estreno de La Voz Kids en Antena 3.

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