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Buscan a 23 pasajeros del crucero del hantavirus que desembarcaron después de la primera muerte sin ser monitorizados

La OMS y varios países buscan a decenas de pasajeros que abandonaron el crucero MV Hondius antes de que se detectara el brote de hantavirus que ha dejado tres muertos.

La OMS busca a 23 personas que desembarcaron en Santa Elena

Buscan a 23 pasajeros del crucero del hantavirus que desembarcaron después de la primera muerte sin ser monitorizados | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
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La alerta por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene en vilo a varios países. La OMS y distintas autoridades sanitarias tratan ahora de localizar a decenas de pasajeros que abandonaron el barco antes de que quedara aislado frente a Cabo Verde, después de que tres personas murieran y varias más resultaran infectadas.

Entre los fallecidos hay una pareja holandesa y un ciudadano alemán. Además, se sospecha que al menos ocho personas contrajeron el virus. El foco principal está puesto en unos 40 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena y siguieron su viaje de vuelta a sus casas en vuelos comerciales sin cuarentena ni seguimiento médico. De ellos, todavía hay 23 cuyo paradero se desconoce.

Rastreo internacional y pacientes evacuados

Sudáfrica ya ha localizado a 42 personas que compartieron vuelos con algunos de los pasajeros afectados entre Santa Elena y Johannesburgo. "Seguiremos buscando al resto", aseguró la representante de la OMS en Sudáfrica, Shenaaz El-Halabi, que pidió acudir al médico ante cualquier síntoma tras haber estado en contacto con un posible infectado.

Mientras tanto, varios de los pasajeros enfermos han sido evacuados desde Cabo Verde hacia hospitales europeos. Dos pacientes han sido trasladados a Países Bajos y otro será atendido en Alemania. En Suiza permanece aislado un hombre que había abandonado el crucero semanas antes y que ha dado positivo. "Este paciente está aislado y su esposa permanece en autoaislamiento por precaución", explicó la OMS.

El portavoz del Hospital Universitario de Düsseldorf, Tobias Pott, aclaró que la tripulante alemana evacuada "es un contacto, no una paciente" y subrayó que ya se han activado "medidas de protección específicas para este patógeno".

Un virus raro, pero bajo vigilancia

El virus detectado corresponde a la cepa andina del hantavirus, una variante poco habitual porque puede transmitirse entre personas mediante contacto muy estrecho. Los expertos insisten en que el riesgo de contagio sigue siendo bajo, aunque el brote ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de medio mundo.

El crucero, que partió hace un mes desde Ushuaia, en Argentina, continúa bajo estrictas medidas de control con unas 150 personas a bordo. Se espera que llegue este domingo a Tenerife. Allí, los pasajeros extranjeros serán repatriados si no presentan síntomas, mientras que los 14 españoles permanecerán en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Además, Reino Unido ha confirmado que dos británicos que viajaban en el barco se han autoaislado tras regresar al país, aunque ninguno presenta síntomas. Francia también vigila a un ciudadano que estuvo en contacto con un pasajero infectado. Argentina, por su parte, ha iniciado capturas y análisis de roedores en Ushuaia para investigar el origen del brote.

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