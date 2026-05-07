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Mejores momentos | 6 de mayo

Javier revela en Pasapalabra su insólito vínculo con Jero García: “Hemos vivido en la misma casa”

Sólo en el momento en el que se despedía de los invitados después de tres programas, el concursante ha contado esta sorprendente coincidencia.

Javier revela en Pasapalabra su insólito vínculo con Jero García: “Hemos vivido en la misma casa”

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Alberto Mendo
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En Pasapalabra se ha vivido un curioso reencuentro y ni Roberto Leal lo ha sabido hasta el último momento. Dani Muriel, Raquel Sánchez Silva, Mariló Montero y Jero García llegaron hace tres días, pero no ha sido hasta el momento de su despedida cuando se ha conocido la relación entre uno de los invitados y uno de los concursantes. Ha sido Javier quien lo ha revelado justo antes de empezar a jugar El Rosco, especial para él por tratarse de su programa 50.

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El madrileño estaba agradeciendo la ayuda de los invitados de su equipo y también los buenos momentos vividos con los rivales, cuando ha hecho un paréntesis con Jero. “Hemos sido vecinos, hemos vivido en la misma casa, así que me ha hecho mucha ilusión verte después de tantos años”, ha confesado el concursante.

Roberto ha reconocido que desconocía este dato: “Qué casualidad, qué bonito”. Incluso ha bromeado con que se trata de un “Camino de vuelta”, como se titula el nuevo libro de Jero. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!

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