El general Ballesteros: "En el búnker de Moncloa firmas confidencialidad, te retiran el móvil y todo aparato electrónico que permita grabar"

El general Ballesteros ha aclarado las dudas surgidas tras las revelaciones de Iván Redondo sobre el búnker de La Moncloa, diferenciando entre lo que considera información sensible y lo que lleva años siendo conocido. “Se están explicando dos cosas distintas”, ha señalado, insistiendo en que muchas de las cuestiones publicadas no comprometen la seguridad porque “del búnker se han contado cosas desde hace ya muchísimos años”.

Sobre el acceso a estas instalaciones, ha detallado el protocolo: “Para entrar hay dos condiciones: te retiran el móvil y todos los aparatos electrónicos y firmas un documento de confidencialidad”. Unas medidas que, según ha explicado, buscan proteger una infraestructura clave cuya finalidad es “garantizar la continuidad del Gobierno en cualquier circunstancia, ya sea un ataque convencional, nuclear o químico”.

"Mostrar espacios genéricos no implica revelar información crítica"

Ballesteros también ha restado importancia a las imágenes o referencias públicas que han aparecido en medios en distintas ocasiones: “La sala del Consejo de Seguridad Nacional ha salido muchísimas veces en televisión, pero eso no te dice nada”, ha afirmado, subrayando que mostrar espacios genéricos no implica revelar información crítica sobre su funcionamiento real.

En relación con el gimnasio del búnker, su uso estaba sujeto a una condición específica: “Solo para usar el gimnasio tienes que traer un certificado médico”. El general ha explicado que esta exigencia respondía a la falta de supervisión médica en el interior y ha añadido que él mismo trasladó esta norma a altos cargos: “Les dije que tenían que hacerse un chequeo médico; yo no sabía que a Iván Redondo le habían detectado un problema”, un detalle que el propio exjefe de gabinete ha hecho público recientemente.

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