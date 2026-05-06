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La hipótesis de un epidemiólogo: "Allí se pudo haber contaminado alguno"

El epidemiólogo Amós García insiste en que es prácticamente imposible que podamos tener casos secundarios derivados de la presencia de ese barco en nuestra costa

Amós García, epidemiólogo

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Carina Verdú
Publicado:

Al epidemiólogo Amós García no le parece adecuado el mensaje que se está trasladando, cree que debería primar un llamamiento a la tranquilidad en lugar de fomentar el miedo entre la población. "Es absolutamente lamentable", asegura el doctor. "Estamos en una situación que está generando crispación en la ciudadanía, temor, tensión...y el discurso que tenemos que trasladar es un discurso lógico, sensato, coherente".

Insiste en que en lugar de estar hablando de si el barco va o no a Canarias, lo que se debería estar trasladando es que "si el barco viene aquí no pasa nada", asegura. "Porque el conocimiento científico pone sobre la mesa cuál es la epidemiología del hantavirus que es prácticamente imposible que podamos tener casos secundarios derivados a la presencia de ese barco en nuestra costa" dice el Doctor.

Principal hipótesis

Amós García explica que el hantavirus es una enfermedad que pasa ocasionalmente al ser humano y pasa por el contacto directo con heces, orina o saliva de ratones afectados. ¿Puede haber transmisión humana? García opina que muy ocasionalmente y sólo con la variante americana. Su principal hipótesis sobre cómo hemos llegado hasta aquí es "teniendo en cuenta el período de incubación, esos pasajeros tocaron tierra en zonas de Argentina que es endémica de hantavirus". Asegura que allí se pudo haber contaminado alguno de los pasajeros y con el período de incubación tan largo que tiene, los síntomas han debutado en este momento. "En el interior del barco puede haber habido alguna transmisión entre personas que tengan contacto estrecho, muy directo" dice el epidemiólogo.

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