“Móntate un Sandra, calva”: hablamos con la madre de una nueva víctima de acoso en Jerez

Insultos, amenazas y constantes humillaciones era lo que recibía diariamente esta alumna en su centro escolar de Jerez de la Frontera. Una nueva víctima de 'bullying'. Se encontraba estos mensajes en sus libretas, escritos en su mesa, o incluso en la propia funda de su móvil.

La madre de la joven asegura que todo comienza a principios de octubre con agresiones verbales hacia su hija, sin embargo, la medida que les ofrece la jefatura de estudios, es cambiar a la menor de centro, algo que no les parece coherente.

“Se le cayó todo el pelo, las cejas las pestañas… todo consecuencia del estrés”

La menor se enfrentaba a un infierno diario. Es el 20 de octubre cuando la jefatura de estudios activa el protocolo de acoso, y tres días más tarde, se emite el comunicado que informa de la expulsión de los alumnos culpables e implicados en dicho acoso.

“Los expulsan una semana y ahora vuelven ¿y qué?”

En Espejo Público hemos podido hablar con Vanessa, madre de la víctima de estos acosos, y nos cuenta que su hija: “no podía ingerir alimentos porque los vomitaba” “Como madre es horroroso”. Ella lo dijo así: “necesito que esto pare ya”.

Además recalca que la solución no es cambiar a la niña de centro. Pide un cambio de leyes, una reforma del protocolo “anti bullying”, ya que afirma que se le queda corto: “se lo toman como unas vacaciones, y además cortas”.

“Si mi hija tiene que abandonar su centro de estudios a la que castigan es a ella”, dice la madre tras asegurar que son los acosadores quienes deberían ir a un centro para ser reeducados.

Además denuncia que el colegio no ha contactado con ellos en ningún momento, y ha tenido que enterarse a través de los medios de que habían expulsado a dos alumnos. “Nosotros queríamos el protocolo por escrito, y no nos lo han mandado”.

A todo esto, la consejería de educación ha emitido un comunicado explicando el protocolo, pero a ellos no les han informado de las medidas implementadas.

Vanessa alega que no conoce a los padres y que el centro no los ha puesto en contacto en ningún momento. Susanna hace además una autocrítica al sistema “anti bullying” español alegando que es indispensable hacer a los padres de ambas partes conocedores de la situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.