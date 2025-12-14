El mensaje de Sebastián Yatra a los niños que estudian en el colegio de su infancia: “Si se lo imaginan, háganlo realidad”

Un hilo rojo ha unido a cada coach con algo muy especial para ellos. Por un lado, Pablo López se ha reencontrado con su primer piano, aquel que vio en el colegio y el causante de que se enamorase de dicho instrumento. Malú, por su parte, recibió un vídeo muy emotivo con un mensaje de su tía que le provocó las lágrimas, uno de los momentazos de la última semifinal.

Sebastián Yatra también tenía su sorpresa preparada, y un hilo rojo mantenía enrollada una hoja. Al desenvolverla, el colombiano nos ha enseñado el logo de su colegio de la infancia, situado en Miami, y en el que soñaba con muchas cosas que, a través de los años, ha ido cumpliendo.

Pero la sorpresa no se quedaba ahí, pues el equipo de La Voz tenía preparado un vídeo para el colombiano, con su profesora del colegio como portavoz, demostrando el sueño que tenía Yatra en el corazón y que logró cumplir, y que los niños de hoy en día tienen ese mismo sueño y tienen a Sebastián como referente.

El vídeo ha emocionado al colombiano, y ha confesado que, cuando él era pequeño, se imaginaba todas estas cosas que acabaría viviendo, y ha lanzado un mensaje a todos esos niños que hoy estudian en el mismo colegio que él: “Si se lo imaginan, háganlo realidad”, ha animado Sebastián Yatra. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!