La madre de la menor acosada en Jerez por su alopecia: "Vomitaba todo lo que comía por los nervios"

El IES Francisco Romero Vargas de Jerez de la Frontera (Cádiz) se encuentra en el foco mediático tras confirmarse un nuevo caso de acoso escolar que ha conmocionado a la comunidad educativa. La víctima, una menor del centro, habría sido objeto de insultos y amenazas por parte de varios compañeros, quienes le dejaron notas con mensajes vejatorios como “Márcate un Sandra, calva”, “Mátate” o “Puta”. Vanesa, la madre de la menor, explicaba el difícil momento por el que está pasando su hija: "Ella todavía está con nervios. No podía ingerir alimentos porque los vomitaba. Mi hija solo dice: "Necesito que esto pare ya". Y yo como madre, solo quiero que cambien las leyes. El protocolo bullying no sirve para nada".

La madre de la víctima ha relatado en "Espejo Público" que el calvario comenzó a principios de mes, con insultos que fueron escalando hasta convertirse en un acoso constante. “Me he enterado por los medios que han expulsado a dos niños. Desde el centro no se han puesto en contacto conmigo”, explica. Al parecer el centro trató de mediar reuniendo a su hija con el presunto agresor y firmando un acuerdo de convivencia que, lejos de resolver el conflicto, derivó en nuevas amenazas.

Según el comunicado de la Consejería de Educación, el 23 de octubre, tras confirmar la implicación de varios alumnos, el instituto aplicó medidas disciplinarias de expulsión. Además, ante la gravedad emocional de la situación, se activó el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas, con apoyo psicológico y seguimiento de la menor.

"Los que deben irse son los que la humillan”

Mientras tanto, la comunidad educativa de la zona ha expresado su rechazo frontal al acoso escolar. En Gelves, municipio sevillano donde recientemente se homenajeó a Sandra Peña, otra joven víctima de bullying, el alumnado se concentró bajo el lema “Ojalá Sandra sea la última”. Sin embargo, este nuevo caso en Jerez demuestra que la lucha contra el acoso en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente.

“Mi hija no tiene que irse del colegio. Los que deben irse son los que la humillan”, concluye la madre, visiblemente indignada. Por el momento la investigación continúa abierta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.