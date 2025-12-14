Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Antonia San Juan anuncia su última sesión de quimioterapia: "Es el 30 de diciembre y ya está"

Imagen de la actriz Antonia San Juan.

Imagen de la actriz Antonia San Juan.

Marta Alarcón García
Publicado:

La actriz, guionista y directora española Antonia San Juan, icónica por sus papeles como Agrado en 'Todo sobre mi madre' de Almodóvar y Estela Reynolds en 'La que se avecina', se encuentra atravesando un momento especialmente delicado.

El pasado 3 de septiembre, la actriz anunciaba que padecía cáncer, y desde ese momento, está compartiendo en sus redes sociales cómo está siendo su duro tratamiento y cómo se encuentra, y ha revelado que su tratamiento contra el cáncer de garganta está llegando a su fin, con la última sesión de quimioterapia programada para el próximo 30 de diciembre. "Me queda ya la última quimio que es el 30 de diciembre y ya está", ha confesado aliviada.

"No me veo valiente, la enfermedad aparece y no la eliges"

En un reciente encuentro con la prensa durante la 31ª edición de los Premios Forqué celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, Antonia se mostró serena y clara sobre su proceso de lucha contra la enfermedad. "No soy valiente, no me veo valiente, yo me veo que la enfermedad aparece, la enfermedad tú no la eliges y cuando aparece tienes dos opciones, o la afrontas o no la afrontas, y la tienes que afrontar", confesaba la actriz.

La intérprete insiste en que su objetivo no es convertirse en un símbolo de inspiración, sino simplemente mostrar la realidad de su lucha, eliminando tabúes y mostrando que es posible mantener la vida y la normalidad a pesar de la enfermedad.

Así han sido los momentos más duros de la actriz

Mediante los vídeos que publica en su red social de Instagram, la actriz ha reconocido que este último ciclo de quimioterapia ha sido especialmente duro. "Me sentí un poco rara, pasaba el día entre náuseas, provocada por una fuerte sensibilidad a los olores que me hacían terminar vomitando. Era la primera vez que me pasaba, ya que las anteriores sesiones las sobrellevé mejor", relataba.

Sin embargo, Antonia ha enfatizado en que su prioridad no es generar simpatía ni recibir apoyo externo: "Estoy enferma, pero no vivo la enfermedad. Nunca me ha gustado dar importancia más allá de la necesaria al tratamiento. Nada de pobrecita de mí ni ténganme pena".

Otros actores con cáncer

Este viernes se conocía la triste noticia de la muerte del actor Adolfo Fernández a sus 67 años, tras padecer un cáncer.

El artista, que había ganado popularidad en series como 'Policías' o 'Águila Roja', habría fallecido en su domicilio de Perales de Tajuña, tras una larga lucha contra el cáncer. No hubo tanatorio ni funeral, como fue su última voluntad, así como en un último gesto con su forma de pensar, se ha donado su cuerpo a la ciencia.

