Las dos integrantes de la familia más importantes para Mika: “Escribí mi última canción para ella”

El último hilo rojo de la noche nos enseñó el lado más personal de Mika, así como algunas anécdotas y detalles.

La última semifinal de La Voz 2025 estuvo marcada por las grandes actuaciones de los talents, coaches e invitados, pero también por la emoción de recordar épocas pasadas y contar anécdotas que nos pusieron las emociones a flor de piel.

Sebastián Yatra y Eva González

El equipo de La Voz ha preparado un hilo rojo para cada coach que le une a algo muy especial, y en el caso de Mika ha sido una caja que, al abrirla, ha aparecido un cuadro de su familia. ¡De sus dos perras, en concreto!

El coach ha recibido el regalo con mucha ilusión y ha compartido secretos que envuelven a las dos integrantes de su familia más importantes. “Son las primeras que escuchan tus notas musicales”, desvela Eva González, un privilegio que solo tienen ellas.

A raíz de esto, Mika ha comentado una ocasión en la que, la mayor de sus perras, se posó a sus pies cuando estaba escribiendo la última canción del álbum, que decidió llamarla ‘Inmortal love’ en honor a ella.

Mika ha completado la historia de sus perras añadiendo que tiene en cuenta las opiniones de ellas sobre sus canciones: “Soy el loco extranjero que está hablando de la conversación que tengo cada noche con mi perro”, ha bromeado el artista. ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas este emotivo momento!

