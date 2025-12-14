Antena3
Capítulo 66

Ifakat, expulsada de la mansión Korhan tras ser descubierta en la cama con Sehmuz

La mansión Korhan ha vivido su mayor escándalo hasta ahora. Ifakat ha sido descubierta en la cama con Sehmuz. Halis la ha echado de la casa y de su vida para siempre.

Ifakat

En plena tormenta por el secuestro de Seyran, la mansión Korhan ha vivido otro escándalo que nadie esperaba. Kaya ha subido las escaleras gritando, fuera de sí: “¡Ifakat, abre la puerta! ¡Abre la puerta!”, ha gritado sin parar. Todos en la casa han salido al pasillo.

Cuando Kaya ha entrado, no había nada más que decir. Sehmuz estaba allí, con ella. “Despreciables, sois unos deshonestos”, ha soltado Kaya.

Latif ha intentado calmarlo, pero ya era tarde. Y en ese momento ha aparecido Halis. Ifakat se ha arrodillado frente a él. Le ha agarrado las piernas, llorando y suplicando sin parar: “¡Halis! ¡Solo es un amigo! Créeme, por favor… no he hecho nada malo”.

En ese momento, muy enfadado, el patriarca de los Korhan se ha callado durante unos segundos, lo justo para que todos entiendan que no hay perdón posible. Luego, ha dictado su sentencia: Ifakat debía recoger sus cosas e irse. Ya no tenía sitio en su casa.

Llorando sin consuelo, la mujer se ha quedado en shock. Ni siquiera ha tenido tiempo de reaccionar. Gülgün ha dado un paso al frente, decidida, y le ha dicho a su suegro que se encargaría ella misma. Por fin, ha dicho, él ha visto la verdad.

Sin darle opción, Gülgün ha agarrado a Ifakat del brazo con todas sus fuerzas. La ha arrastrado hasta la puerta sin mirar atrás. La humillación era total. Todos en la mansión han sido testigos de la caída de Ifakat. Esta vez, no había marcha atrás.

Una nueva vida

