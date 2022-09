El padre de la niña que se intentó suicidar tras sufrir acoso, indignado con el colegio: "Ni si quiera nos llamaron por teléfono"

Una niña de 10 años ha tratado de quitarse la vida al no poder soportar el acoso escolar al que estaba siendo sometida por sus compañeros. Solo 2 días después de empezar el curso la pequeña se arrojó desde un cuarto piso tras dejar una nota de despedida a sus padres. La niña salvó la vida pero ha sufrido una rotura de cadera y diversas contusiones y magulladuras por el golpe que la llevaron a la UCI.

La niña llegó de Colombia en el mes de enero y desde entonces comenzó a decirle a su familia que la molestaban en clase. Los progenitores de la niña pusieron la situación en conocimiento de la escuela. Tras varios intentos para hablar con la directora les fue imposible y la tutora negó en todo momento a los padres que existiera bullying. "El bullying lo controlo yo, aquí no puede haber bullying, sino se van a su casa rápidamente el que haga bullying", señalaba. "Aquí el bullying ni se ha visto ni se verá", proseguía la maestra en su conversación con los padres, aunque reconocía que podía ser que alguna niña le tuviera algo de 'envidieta'.

El padre de la niña ha hablado en Espejo Público. Celebra que la pequeña esté evolucionando muy bien. "En este momento la están rodeando de amor y comprensión y está presentando una evolución excelente", señala el padre.

La familia se siente indignada con el trato del colegio porque creen que "no es posible que un niño repetidamente sufra esta clase de acoso y todos los casos se manejen de la misma manera". El centro no se ha comunicado con ellos hasta que el padre lo contó en una entrevista, dos horas después le llamó la directora pero cuenta que cuando le preguntó por qué no le había atendido antes esta le colgó el teléfono.

La niña no va a volver al centro escolar y Educación ya les ha comunicado a la familia que cuando esté preparada para volver a clase les ayudarán a encontrar un nuevo centro académico.