Se revelan detalles de la extraña muerte de Peter Greene: tendido boca abajo con sangre por todas partes y una misteriosa nota

Peter Greene fue hallado muerto a los 60 años dentro de su apartamento del Lower East Side, en Nueva York. El actor estuvo en películas como Pulp Fiction, La Máscara o Sospechosos habituales y tenía previsto empezar pronto a rodar un nuevo thriller con Mickey Rourke.

Sin embargo, en las últimas horas se han conocido diversos detalles sobre la escena de su muerte que han hecho levantar dudas por la manera en la que pudo morir, aunque la policía asegurara que no se sospecha de ningún crimen a la espera de los resultados de la autopsia.

El actor Peter Greene | Getty Images

Según ha dicho un vecino del intérprete al New York Daily News, "Peter estaba tendido en el suelo, boca abajo, con heridas en el rostro y sangre por todas partes". El primero en presenciarlo fue un cerrajero que acudió tras la alerta de los vecinos después de que se escuchara música dentro de su apartamento durante más de 24 horas.

El medio también informó que se encontró una extraña nota escrita a mano en la escena junto al cuerpo del actor. "Sigo siendo un Westie", en referencia al grupo mafioso de origen irlandés de los años 70 que operaba en Hell's Kitchen, Manhattan.

Además, su entorno ha trasladado su sorpresa al enterarse de la noticia, pues parece que no se le conocía ninguna enfermedad grave y llevaba años rehabilitado de su adicción a las drogas.

El actor Peter Greene | Getty Images

Su manager, Gregg Edwards, desveló a The Post su última llamada telefónica con el actor en los días previos a su muerte, asegurando que "fue una conversación totalmente normal", y explicó que Greene "estaba un poco nervioso" por una operación que tenía programada para extirpar un tumor benigno cerca de su pulmón, aunque "no era demasiado grave".

Edwards añadió que la cirugía estaba programada para el viernes, el día en que se descubrió el cuerpo de Greene.