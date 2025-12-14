Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En la tertulia

Tamara Falcó reconoce que hubiese seguido viviendo con Isabel Preysler tras casarse con Íñigo Onieva: “Es que te tengo a diez minutos”

La tertuliana ha señalado un detalle que desconocíamos y que tuvo lugar nada más casarse con su marido.

Tamara Falcó

Publicidad

Julián López
Publicado:

Isabel Preysler ha acaparado todas las miradas en la tertulia de actualidad de El Hormiguero al acompañar a su hija, Tamara Falcó, y al resto de tertulianos del programa.

Tamara Falcó

Uno de los aspectos más comentados fue la cercanía entre madre e hija, ya que ambas viven muy cerca, y en la tertulia han señalado el momento en el que Tamara aparece en casa de su madre, sin pedir permiso, para hacer sus cosas. “Tiene que hacer fotos y llegan 25 personas, a todo el equipo”, comenta Isabel Preysler.

Tamara Falcó se defiende con que en su casa no entran, por lo que recurre a la casa de su madre. “Es que te tengo a diez minutos”, desvela la tertuliana, un detalle cuidadosamente cuidado ya que, según confesó después entre líneas, ¡que hubiese seguido viviendo con su madre tras casarse con Íñigo Onieva!

El comentario levantó las risas de sus compañeros, y continuó el debate sobre si los hijos deberían pedir permiso para llegar a casa de sus padres cuando viven fuera. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Tamara Falcó

Tamara Falcó reconoce que hubiese seguido viviendo con Isabel Preysler tras casarse con Íñigo Onieva: “Es que te tengo a diez minutos”

Sebastián Yatra y Eva González

El mensaje de Sebastián Yatra a los niños que estudian en el colegio de su infancia: “Si se lo imaginan, háganlo realidad”

La ruleta de la suerte noche

“Muchas felicidades”: 37.650 eurazos de premio final para esta concursante

Malú
Mejores momentos | Última semifinal

Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”

Fedra Lorente y Miguel Morales
Repasamos

Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Juan del Val
En la tertulia de actualidad

El detalle que tuvo Isabel Preysler con todo el público de El Hormiguero... ¡con mofa a Juan del Val!: “Hacen quedar a uno mal”

La invitada ha regalado un ejemplar de su libro a cada persona presente en el público, algo que no hizo Juan del Val tras ganar el Premio Planeta.

El beneficio de los champiñones por el que Arguiñano reconoce que "tenía que haber comido más"
¡Suben el ánimo!

Las recetas más apetitosas, fáciles y rápidas de champiñones de Karlos Arguiñano para esta Navidad: aperitivos y platos principales

Fue el mismo Karlos Arguiñano el que se hizo eco de los grandes beneficios que aportan los champiñones, motivo por el cual llegó a señalar que "tenía que haber comido más" a lo largo de su vida. ¿Sabes que son perfectos para subir el ánimo? Toma nota de las mejores recetas de champiñones y a vivir con alegría.

Ali, concursante de La ruleta de la suerte noche

Consigue el Bote y gana 19.550 euros: “Si te hace ilusión lo levantas”

Concursante de La ruleta de la suerte noche

José es el más rápido en la prueba musical, ¡tres de tres!

Concursante de La ruleta de la suerte noche

Más de 6.500 euros y el gajo de los 25.000 en un solo panel

Publicidad