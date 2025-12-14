Tamara Falcó reconoce que hubiese seguido viviendo con Isabel Preysler tras casarse con Íñigo Onieva: “Es que te tengo a diez minutos”

Isabel Preysler ha acaparado todas las miradas en la tertulia de actualidad de El Hormiguero al acompañar a su hija, Tamara Falcó, y al resto de tertulianos del programa.

Uno de los aspectos más comentados fue la cercanía entre madre e hija, ya que ambas viven muy cerca, y en la tertulia han señalado el momento en el que Tamara aparece en casa de su madre, sin pedir permiso, para hacer sus cosas. “Tiene que hacer fotos y llegan 25 personas, a todo el equipo”, comenta Isabel Preysler.

Tamara Falcó se defiende con que en su casa no entran, por lo que recurre a la casa de su madre. “Es que te tengo a diez minutos”, desvela la tertuliana, un detalle cuidadosamente cuidado ya que, según confesó después entre líneas, ¡que hubiese seguido viviendo con su madre tras casarse con Íñigo Onieva!

El comentario levantó las risas de sus compañeros, y continuó el debate sobre si los hijos deberían pedir permiso para llegar a casa de sus padres cuando viven fuera. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!