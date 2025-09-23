Los detalles del acoso que ha sufrido la hermana de Rafa Nadal: Se hizo pasar por tenista para conseguir su teléfono

Maribel Nadal, hermana del tenista Rafa Nadal, ha sufrido acoso durante meses por parte de un hombre que pasó de ser un admirador a convertirse en una amenaza en su día a día. Este sujeto ha sido condenado a 4 meses de cárcel. Una pena de prisión que ha quedado suspendida durante dos años si no vuelve a delinquir en ese plazo y no se acerca a menos de 200 metros de distancia de la víctima.

El acosador se hizo pasar por tenista para estar más cerca de ella. Aprovechando que Maribel Nadal trabaja como directora comercial de la Rafa Nadal Academy consiguió su número de teléfono con el pretexto de ofrecer sus servicios como tenista. A partir de ahí comenzó a mandarle mensajes y llamadas.

Fuentes cercanas a Maribel mantienen que la joven vivía su día a día con mucho miedo por el acoso que sufría por parte de este hombre. Tras judicializarse los hechos ambas partes han llegado a un acuerdo de conformidad y este hombre, de nacionalidad alemana, tendrá que mantenerse a una distancia de 200 metros respecto a su víctima.

"La familia Nadal quiere dar esta historia por zanjada"

Maribel siempre ha mantenido un discreto segundo plano en la escena mediática. La familia quiere dar por zanjado este asunto y mantienen que si han dado este paso ha sido tras meses de acoso continuado después de que este hombre se presentara día tras día en estas instalaciones para acercarse a ella.

"Esto le ha ocurrido como a otras muchas mujeres anónimas"

La periodista Carmen Ro apunta que si esto le ha sucedido a la joven no ha sido por ser la hermana de Nadal. "Esto le ocurre por ser mujer como a muchas otras. Este no es el caso de alguien famoso, sino de una mujer a otra mujer anónima. Lo que no me parece bien es que por ser alemán el maltratador no se ponga el acento y si hubiera sido africano, la cosa hubiera ido de otra manera", destaca.

