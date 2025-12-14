Antena3
Avance semanal de Sueños de libertad: María y Gabriel se acercan peligrosamente

La próxima semana, María intentará seducir a Gabriel dejando al abogado sin palabras.

La próxima semana de Sueños de libertad viene llena de momentazos, besos y reencuentros.

Gaspar seguirá con muchos despistes y sus compañeros empezarán a darse cuenta de que algo le pasa. Luz tratará de hablar con él, pero el cantinero se resristirá a hacerse un chequeo. ¡Cree que se encuentra perfectamente!

Doña Clara anunciará a Claudia que les han dado un premio por la casa cuna, y que quiere que le acompañe para recogerlo. ¡A la joven le hará mucha ilusión! Sin embargo, no podrá asistir a la entrega de premios por culpa de Maripaz.

Por otro lado, la afinidad y el acercamiento entre Carmen y David será cada vez más evidente y Tasio se pondrá muy celoso. ¿Su matromonio estará en peligro?

Digna y Damián seguirán adelante con su relación, tras su reconciliación, y en un momento de pasión, mientras se besan, Julia les descubrirá. ¿Qué pasará?, ¿Verá con buenos ojos la relación entre sus abuelos?

Andrés intentará adverir a María sobre cómo es en realidad Gabriel, pero ella seguirá defendiéndole. Además, se acercará a él de otra manera y...¡acabará besando a Gabriel! ¿Qué intenciones tiene relamente María con él?

Además, Pelayo sorprenderá a Marta y Cloe..¡a punto de volver a besarse! Después, el joaven hablará seriamente con su mujer: es el Gobernador Civil y nadie puede descubrir su matrimonio de conveniencia,. Por eso, le pedirá que debe romper cualquier tipo de relación con la francesa.

Todo esto y mucho más la próxima semana en Sueños de libertad, y puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

