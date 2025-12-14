Alerta roja en Valencia y Almería: la Aemet advierte de un alto riesgo de inundaciones

El domingo 14 de diciembre es una de las jornadas más delicadas en lo relativo a la meteorología. La borrasca Emilia, aún muy activa después de haber sacudido con fuerza al archipiélago canario, seguirá condicionando el tiempo con una situación de inestabilidad, especialmente en zonas como el sureste peninsular y el Levante. Precisamente, en esas zonas la Aemet ha elevado el nivel de aviso hasta alerta roja por lluvias torrenciales.

Lluvias torrenciales en Almería y en Valencia

Las situaciones más adversas y que han justificado la activación del aviso rojo se localizarán en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería. En ambos lugares las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 120 litros por metro cuadrado. Estas precipitaciones, que pueden alcanzar intensidad torrencial, estarán acompañadas de granizo ocasional, tormentas y un alto riesgo de inundaciones. Por ese motivo, Protección Civil insiste en extremar la precaución y seguir las recomendaciones oficiales.

También preocupa Valencia. El aviso rojo, que está previsto a las 12:00 horas de este domingo, afectará a todo el litoral de la provincia de Valencia. En esta zona, se podrán acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, la Aemet ha alertado de que los totales del episodio del domingo y de las primeras horas del lunes podrían llegar a superar los 250 litros por metro cuadrado.

En las últimas horas, las lluvias registradas han dejado 70 litros por metro cuadrado en el municipio alicantino de Ondara, casi 47 litros en la Font d'en Carrós, en Valencia, y 32,4 en El Verger, Alicante.

Inestabilidad extendida en el Mediterráneo y en el Estrecho

Más allá de las zonas en alerta roja, las precipitaciones afectarán a una gran parte del tercio oriental peninsular, el Estrecho y el mar de Alborán, donde se esperan lluvias intensas acompañadas de tormenta. Asimismo, en los litorales valencianos no se descarta la formación de alguna manga marina.

Por otro lado, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, Baleares y las ciudades autónomas. Por el contrario, en el nordeste la nubosidad tenderá a aumentar con el paso del día.

En Canarias, el domingo marcará el inicio de una mejoría progresiva, avanzando de este a oeste. Aún así, durante la primera mitad del día, se registrarán chubascos fuertes y persistentes en las vertientes norte de las islas montañosas, acompañados de tormenta.

El viento de componente norte soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al comienzo de la jornada, y la nieve seguirá acumulándose en las cumbres de Tenerife por encima de los 1.800-2.000 metros, dejando un paisaje invernal poco habitual en estas fechas.

Previsión para el lunes 15 de diciembre

Con la mirada puesta en el lunes, la entidad ha expuesto que las precipitaciones fuertes o muy fuertes se extenderán a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, a Castellón, donde los acumulados podrán superar los 80 o 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A su vez, el paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque se esperan los mayores acumulados en las zonas mencionadas.

