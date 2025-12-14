El único habitante del pueblo: así es la vida de Fernando en un pequeño enclave de Soria

La despoblación es uno de los grandes desafíos de nuestro país. Cada vez más gente abandona los pueblos para vivir en las grandes ciudades, aunque Fernando del Amo hizo lo contrario hace 16 años. "Me vine con 22 años y vine por una oferta de trabajo que era para cuatro meses", cuenta.

Desde entonces, él es el único habitante de Benamira (Soria), el pueblo de sus abuelos donde tenían una segunda residencia. En torno a ello, ha construido su rutina todos estos años: "Voy a trabajar; cuando hay setas, cojo alguna seta, corro por el monte, salgo con los perros y el huerto cuando toca".

Fernando está satisfecho con su vida en el pueblo; no se la imagina de otra forma. Eso sí, reconoce que no todo es tan bonito como parece. Su mayor problema es la falta de servicios. Pide mejoras en cuanto a la falta de servicios. "Para ir a una tienda tienes que ir a Medinaceli, Arcos o Sigüenza, que pilla a 25 minutos, y el hospital está a 90 km", manifiesta el vecino. Para vivir en Benamira, dice, estás obligado a tener coche.

El "guardián" de Benamira

Hay quienes viven fuera, pero mantienen su casa en el municipio para veranear. Hasta que ellos llegan, Fernando se queda al mando: "Tengo llaves de la escuela, del horno, de la iglesia... y de algunas casas también por si ocurre alguna urgencia". Y es que nunca se sabe qué puede ocurrir de septiembre a junio.

Del Amo tiene la esperanza de que nuevas generaciones lleguen para quedarse, de que el pueblo de su infancia y de su vida pueda resurgir. "Es un sitio ideal para vivir, para criar a los niños y tener una vida sana", apunta. Por ello, al preguntarle si se plantea irse en el futuro, él lo tiene claro: "Tengo que estar muy mal para dejarlo".

