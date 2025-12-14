La gripe se dispara en nuestro país: los consejos de los expertos para no contagiarnos estas Navidades

Una ola temprana de gripe llega a nuestro país. Las variantes que circulan este año presentan una inusual facilidad de transmisión, lo que ha provocado un aumento de casos mucho más rápido de lo esperado.

Las habituales aglomeraciones y reuniones propias de la temporada navideña han impulsado una expansión generalizada del virus. Además, aunque la vacuna continúa brindando cierto nivel de protección, su eficacia parece reducirse frente a las cepas actuales.

Ante el riesgo de contagio masivo durante estas Navidades, la experta Rosalía Gozalo nos da algunos consejos para prevenirlo. Según nos cuenta, la principal medida es el uso de mascarilla y el lavado de manos continuo. Además, es importante que, ante cualquier sintomatología, nos hagamos un test para evitar propagar el virus.

Además, la experta asegura que la mayor barrera natural que tenemos es la mucosa nasal, por lo que debemos mantenerla limpia y preparada, con suero o agua de mar. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!