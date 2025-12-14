Antena3
La gripe se dispara en nuestro país: los consejos de los expertos para no contagiarnos estas Navidades

Los contagios de gripe se disparan y las urgencias se colapsan. Llegan las Navidades y los expertos nos explican qué debemos hacer para prevenir el contagio.

Gripe

Una ola temprana de gripe llega a nuestro país. Las variantes que circulan este año presentan una inusual facilidad de transmisión, lo que ha provocado un aumento de casos mucho más rápido de lo esperado.

Las habituales aglomeraciones y reuniones propias de la temporada navideña han impulsado una expansión generalizada del virus. Además, aunque la vacuna continúa brindando cierto nivel de protección, su eficacia parece reducirse frente a las cepas actuales.

Ante el riesgo de contagio masivo durante estas Navidades, la experta Rosalía Gozalo nos da algunos consejos para prevenirlo. Según nos cuenta, la principal medida es el uso de mascarilla y el lavado de manos continuo. Además, es importante que, ante cualquier sintomatología, nos hagamos un test para evitar propagar el virus.

Además, la experta asegura que la mayor barrera natural que tenemos es la mucosa nasal, por lo que debemos mantenerla limpia y preparada, con suero o agua de mar. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

Gripe

Tres meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales, Fedra Lorente está en la ruina. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles de las estafas que han sumido a su familia en las deudas.

