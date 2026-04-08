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Caso mascarillas

'Miss Asturias' dice tener "miedo de que Koldo le intimide con la mirada": "La entiendo. Es agresivo en determinadas ocasiones"

La mujer vinculada al exministro José Luis Ábalos declara en la segunda sesión del juicio por el caso mascarillas. Ha llegado al Tribunal Supremo acompañada por su abogada.

Imagen de Miss Asturias

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Arranca la segunda jornada del juicio del 'caso mascarillas'. Durante la sesión, se centrarán en la "contratación arbitraria" de dos mujeres relacionadas con el que fue exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que se le acusa de haber ejercido "presión moral".

Tras la declaración de Jésica Rodríguez, llega el turno de la que fue Miss Asturias, Claudia Montes, una mujer que pertenece al círculo del exministro y que trabajó en la empresa Logirail, filial del Grupo Renfe entre 2019 y 2022.

Presuntamente, el exministro de Transportes habría ayudado a Montes a conseguir un puesto de trabajo en dicha empresa, tal y como ha testificado la mujer en la fase de instrucción del caso.

Antes de entrar al Tribunal Supremo, Montes ha asegurado "estar tranquila" y sin ganas de ver al exministro de Transportes. Asimismo, ha detallado tener "miedo de que Koldo me intimide con la mirada".

Según Isabel Rábago, Claudia Montes "tiene motivos de peso para sentirse intimidada" y recuerda que "Koldo era un portero de un club de alterne, era agresivo en determinadas circunstancias". Además, detalla que a ella "si Koldo le dice siéntate ahí", ella se sienta.

Por otra parte, el colaborador de Más Espejo Rubén Amón considera que "va a poner en aprietos las versiones oficiales que dicen que cumplían con su trabajo" y considera que "se está haciendo un retrato muy edulcorado e infantil de ellas como si fuesen víctimas". Asegura que "no son víctimas" y afirma que ambas "son cómplices de una trama corrupta que se aleja de una posición victimista".

Rosa Belmonte ha recordado que la que fue Miss Asturias "fue ingresada en un hospital tras recibir amenazas" y entiende "esas declaraciones de ella".

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Durante su declaración, Rodríguez ha confirmado que recibió 34.477,84 euros de Ineco entre 2019 y 2021 y 9.500,54 euros de Tragsatec en 2021 reconociendo en fase de instrucción que cobró sin desempeñar funciones.

Esa declaración también ha dejado detalles curiosos como el supuesto pago a un veterinario por un accidente con su gato y su carrera como dentista. Para Ángel Antonio, nos estamos quedando "con la parte folclórica del juicio" y ironiza con que "solo faltan gambas".

Asegura que lo que cuenta Jésica pueden ser "verdad", aunque "parezcan cosas disparatadas".

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Jésica Rodríguez, quien comenzó una relación con Ábalos en 2018, admitió haber cobrado de Ineco y Tragsatec.

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