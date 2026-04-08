Elisa Beni estalla tras la declaración de Jésica en el 'caso mascarillas': "Si un señor que has conocido en una fiesta te paga todos los gastos y te pone un piso, chica eres una prostituta"

Ayer martes comenzó el juicio por el 'caso mascarillas', un juicio que se extenderá durante un mes y en el que declararán más de 70 personas.

El primero en declarar fue el hijo de José Luis Ábalos, Víctor Manuel Ábalos. Concretamente, su hijo aseguró que todos los ingresos entre 2018 y 2024 que aparecen en el informe de la UCO "vienen de la consultoría". Además, confirmó haber hecho un "préstamo personal" a Ábalos de 20.000 euros "elevado a público, nada opaco".

Posteriormente, declaró el hermano de Koldo que admitió que acudió a la sede del PSOE para recoger sobres con dinero y llegó a hacerlo hasta en dos ocasiones.

La declaración de Jésica Rodríguez fue clave: confirmó que percibió 34.477,84 euros de Ineco entre 2019 y 2021 y 9.500,54 euros de Tragsatec en 2021, reconociendo en fase de instrucción que cobró sin desempeñar funciones.

Asimismo, ha explicado que mantuvo una relación con José Luis Ábalos entre 2018 y 2019, aunque el contacto continuó después. En ese sentido, ha señalado que residió en una vivienda situada en Plaza de España hasta marzo de 2022.

Preguntada por el abogado de Ábalos sobre si se dedicaba a la prostitución, Rodríguez lo ha negado y ha contestado que era "dentista y está colegiada". Tras situar la pregunta sobre el momento de los hechos, Jésica ha contestado que en ese momento era "azafata de imagen".

"Pretenden responsabilizar de todo a Aldama y decir que él extorsionó a Ábalos conociendo sus debilidades poniéndole a una mujer"

La declaración de Jésica ha sido muy comentada, sobre todo, el momento en el que el abogado de Ábalos le pregunta si es prostituta. Según Elisa Beni, "le pregunta si es prostituta porque la defensa de Ábalos va por la línea de dejar claro lo que era Jésica" e "intentan desprestigiar su testimonio como testigo por si ella va contra él". No obstante, ha detallado que si "eres azafata de imagen, apareces en una fiesta con señores, conoces a uno que te pone un piso significa que eres una prostituta".

Javier Caraballo considera que ahora "pretenden responsabilizar de todo a Aldama y decir que él extorsionó a Ábalos conociendo sus debilidades poniéndole a una mujer". Detalla que esa es "la estrategia de defensa de Ábalos".

Tal y como ha detallado Pilar Rodríguez, "cuando uno tiene una pareja no le pide una recompensa económica como hizo Jésica con Ábalos pidiéndole 1.500 euros por tareas de acompañamiento".

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