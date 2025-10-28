Antena 3 LogoAntena3
Miriam Nogueras anuncia que Junts rompe con Pedro Sánchez: "No habrá más negociaciones con el Gobierno español"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, confirma en Espejo Público que su partido da por "cerrada" la relación con el PSOE tras los incumplimientos del acuerdo de investidura y no apoyará la llamada ‘ley Bolaños’.

Miriam Nogueras.

Carina Verdú
Publicado:

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha anunciado este martes en Espejo Público que su formación rompe relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y no respaldará la conocida como ‘ley Bolaños’. “Es un no rotundo, sin capacidad de negociación”, ha sentenciado.

Nogueras ha explicado que Junts considera “incumplido el acuerdo de Bruselas” alcanzado con el PSOE para la investidura y que, por tanto, queda sin efecto toda vía de diálogo. “Después de 19 reuniones en Suiza y muchos acuerdos cerrados, el Gobierno español ha incumplido. Cuando una parte no cumple, el acuerdo se rompe”, afirma.

Rompen con el PSOE

La dirigente independentista recalca que no habrá negociación ni en Suiza, ni en el Congreso, ni con el Gobierno español, y compara la situación con un contrato roto: “Queremos cobrar lo que no se ha cobrado. No nos deben a nosotros, le deben a los ciudadanos de Cataluña”. Nogueras ha aprovechado la entrevista para acusar al Ejecutivo de bloquear leyes y ayudas, entre ellas la Ley ELA, “que lleva un año aprobada y aún no se aplica mientras enfermos siguen muriendo”.

Posible moción de censura

Preguntada por una posible moción de censura junto a PP y Vox, la portavoz no lo descarta del todo: “Si el PSOE tiene deberes pendientes, el Partido Popular tiene que repetir curso. Todos tienen mucho trabajo que hacer antes de sentarse con Junts”.

Finalmente, ha confirmado que la militancia del partido será consultada sobre esta ruptura y se muestra convencida de que “avalará por mayoría” la decisión adoptada por unanimidad por la dirección de Junts.

