Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden la casa a la que se iban a mudar: "Ha triplicado el presupuesto inicial"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compraron en el año 2020 una de las casas más caras de Portugal. Situada en la exclusiva urbanización Quinta de Marinha, en Casçais, a solo 200 metros del océano Atlántico, está valorada en unos 35 millones de euros.

Tras seis años esperando a que terminara la reforma, la pareja ha tomado una decisión inesperada. Cuando parecía que por fin podrían disfrutar de su ansiada villa, optan por ponerla a la venta.

Los motivos detrás de la venta de la vivienda serían los quebraderos de cabeza que han causado a sus dueños. Además de que el presupuesto se disparó de los 11 millones a los 35, Cristiano Ronaldo habría tenido guerras constantes con el equipo de construcción que le habrían llevando a plantearse vender la villa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Adriano Silva, que conoce los motivos por os que el futbolista habría renunciado a la vivienda. Además del presupuesto disparado, la mansión está situada al lado de un hotel, de club de golf y de varias casas que podrían alterar la intimidad de su familia. "Todos los que estén jugando al golf, de cierta manera, pueden tener acceso visual a esta casa", nos cuenta Adriano Silva.

Decenas de problemas encadenados que han llevado a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a vender la casa a la que se iban a mudar con su familia. ¡Dale al play para enterarte de todo!