Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden la casa a la que se iban a mudar: "Ha triplicado el presupuesto inicial"

En 2020, la pareja se compró una casa de 35 millones de euros en Portugal. Tras seis años de reformas, justo cuando parecía que podrían disfrutar de la mansión, toman una drástica e inesperada decisión: venderla.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compraron en el año 2020 una de las casas más caras de Portugal. Situada en la exclusiva urbanización Quinta de Marinha, en Casçais, a solo 200 metros del océano Atlántico, está valorada en unos 35 millones de euros.

Tras seis años esperando a que terminara la reforma, la pareja ha tomado una decisión inesperada. Cuando parecía que por fin podrían disfrutar de su ansiada villa, optan por ponerla a la venta.

Los motivos detrás de la venta de la vivienda serían los quebraderos de cabeza que han causado a sus dueños. Además de que el presupuesto se disparó de los 11 millones a los 35, Cristiano Ronaldo habría tenido guerras constantes con el equipo de construcción que le habrían llevando a plantearse vender la villa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Adriano Silva, que conoce los motivos por os que el futbolista habría renunciado a la vivienda. Además del presupuesto disparado, la mansión está situada al lado de un hotel, de club de golf y de varias casas que podrían alterar la intimidad de su familia. "Todos los que estén jugando al golf, de cierta manera, pueden tener acceso visual a esta casa", nos cuenta Adriano Silva.

Decenas de problemas encadenados que han llevado a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a vender la casa a la que se iban a mudar con su familia. ¡Dale al play para enterarte de todo!

