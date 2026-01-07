Xavier García Albiol, sobre los desalojados de Badalona ante el frío extremo y la muerte de un sintecho: "Hay camas, comida y todo tipo de servicios"

Ninguna de las cerca de 400 personas desalojadas del antiguo instituto de Badalona ha pasado la noche en el pabellón municipal habilitado para proteger a personas sin hogar ante la bajada de temperaturas en Cataluña. Además, continúan acampadas y durmiendo en tiendas de campaña bajo el puente de la autopista. ¿Dónde están durmiendo ahora estos okupas? Hoy abordamos la situación con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

¿Eran adecuadas las condiciones?

El motivo, según han contado al programa, es que no se van mover de ese campamento que han hecho y otros dicen que esperan que los servicios sociales acudan hasta allí, les informen y que puedan venir hasta este pabellón municipal, donde parece que para pernoctar estar tienes que ser derivado desde los servicios sociales.

Según explica Albiol al programa se trata de "la operación frío que se activa automáticamente cuando baja la temperatura" y es abierta "cualquier persona que no tenga dónde ir, independientemente, si está en tratamiento de servicios sociales, o no".

Ahora mismo el alcalde cuenta que "en estos momentos solo quedan 40, que han decidido estar debajo del puente" y que el "pabellón tiene agua corriente y caliente".

"Es un servicio que está abierto a todo el mundo"

También señala que "el domingo no estaba activada, había una prealerta porque no se sabía si se iba llegar a esas temperaturas", pero después decidieron "abrir el pabellón para que todas aquellas personas que no consideraran pues pudieran dormir y estar ubicadas en este espacio pues que tiene calefacción y que está en mejores condiciones".

Aún así, asegura que "ese primer día no fue nadie, a partir del segundo día que ya estamos hablando del lunes, se activa oficialmente la operación frío, en ese momento hay camas, hay comida, hay todo tipo de servicios que son los que se ofrecen en estas situaciones". Xavier hace hincapié en que "es un servicio que está abierto a todo el mundo".

