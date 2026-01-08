Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de enero

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

“Podría haber sido”, ha asegurado la cómica, justificando el divertido fallo que ha cometido en la prueba Una de Cuatro.

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal ha descubierto un dato sorprendente sobre Victoria Beckham durante este programa de Pasapalabra. En concreto, ha sido Eva Soriano quien se lo ha dado y durante la prueba Una de Cuatro. Si no fuera porque ha fallado, hasta podría haber pasado por cierto.

La cómica ha afirmado que la integrante de las Spice Girls “se casó en la misma iglesia de Madrid en la que fue bautizado Francisco de Quevedo”. Teniendo como opción a Lope de Vega, más allá de Samantha Fox y Albert Einstein, ha sido una respuesta arriesgada. Ella misma se ha dado cuenta tras saber que se había equivocado: “La leche”.

Por supuesto, este tropiezo no ha pasado desapercibido terminada la prueba por parte del equipo naranja. Roberto le ha echado un cable: “Podría haber sido”. Eva ha recordado que Victoria dijo que “España olía a ajo”. “No sabemos lo que dijo antes”, ha bromeado. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

Pilar Rubio, en el jurado de El Desafío

El órdago de Pilar Rubio para El Desafío: "Me encantaría hacer una prueba con Juan del Val"

Uribarri

Susana Uribarri se pronuncia sobre la última polémica de Ana Obregón: "Ha retirado la foto de sus redes porque le producía dolor"

Cristiano Ronaldo
Exclusiva

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden la casa a la que se iban a mudar: "Ha triplicado el presupuesto inicial"

El joven que se subió al capó de dos jóvenes en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"
Hablamos con él

El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Efecto rebote de los adelgazantes
Salud

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Adelgazar rápido con medicamentos o supuestas dietas milagrosas suele tener efecto rebote y, en el momento en el que se dejan, se engorda más rápido de lo que se adelgazó.

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"
Hablamos con él

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

La muerte del streamer Sergio Jiménez fue retransmitida en directo. Fueron sus propios seguidores los que presuntamente le instaron a consumir abundantes cantidades de alcohol y drogas a cambio de dinero, lo que terminaría causando su fallecimiento. Hoy, su hermano nos cuenta cómo afronta la noticia su familia.

Criticada por regalarle un móvil a su hija

Eva, criticada por regalarle un móvil de casi 1.000 euros a su hija: "Me ha sorprendido porque se meten con la niña"

Manga corta a temperaturas bajo cero

Roberto es incapaz de sentir el frío: "Voy en manga corta hasta a catorce grados bajo cero, no tengo ni un jersey en el armario"

Jota Cabrera

Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada

Publicidad