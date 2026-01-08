¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

Roberto Leal ha descubierto un dato sorprendente sobre Victoria Beckham durante este programa de Pasapalabra. En concreto, ha sido Eva Soriano quien se lo ha dado y durante la prueba Una de Cuatro. Si no fuera porque ha fallado, hasta podría haber pasado por cierto.

La cómica ha afirmado que la integrante de las Spice Girls “se casó en la misma iglesia de Madrid en la que fue bautizado Francisco de Quevedo”. Teniendo como opción a Lope de Vega, más allá de Samantha Fox y Albert Einstein, ha sido una respuesta arriesgada. Ella misma se ha dado cuenta tras saber que se había equivocado: “La leche”.

Por supuesto, este tropiezo no ha pasado desapercibido terminada la prueba por parte del equipo naranja. Roberto le ha echado un cable: “Podría haber sido”. Eva ha recordado que Victoria dijo que “España olía a ajo”. “No sabemos lo que dijo antes”, ha bromeado. ¡Revive este momento en el vídeo!